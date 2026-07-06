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    SpaceX Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.07.2026

    Am 06.07.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um -3,94 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.07.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.07.2026

    Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,94 % auf 136,40. Damit verliert die Aktie -5,60  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der SpaceX Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,25 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +5,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,25 % gewonnen.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,19 %
    1 Monat +8,25 %
    3 Monate +8,25 %
    1 Jahr +8,25 %
    Stand: 06.07.2026, 21:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie rund um die Nasdaq-100-Aufnahme. Kernpunkte sind: Erwartung eines geringeren Short-Risikos nach Abschluss der Aufnahme, Debatten zu Hebel-/Zwangskäufen und anhaltender Volatilität; Hinweise auf ETF-Nachkäufe zum Börsenschluss, die den Kurs bewegen könnten; Nutzer berichten von eigenen Trades, Gewinnen/Verlusten und Risikobewertungen durch Sperrfristen; Langfristpotenzial vs. Überbewertung wird heiß diskutiert.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -2,48 %
    +4,95 %
    -13,45 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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