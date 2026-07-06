SpaceX Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,25 % bestehen.

Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,94 % auf 136,40€. Damit verliert die Aktie -5,60 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der SpaceX Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +5,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,25 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,19 % 1 Monat +8,25 % 3 Monate +8,25 % 1 Jahr +8,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 06.07.2026, 21:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie rund um die Nasdaq-100-Aufnahme. Kernpunkte sind: Erwartung eines geringeren Short-Risikos nach Abschluss der Aufnahme, Debatten zu Hebel-/Zwangskäufen und anhaltender Volatilität; Hinweise auf ETF-Nachkäufe zum Börsenschluss, die den Kurs bewegen könnten; Nutzer berichten von eigenen Trades, Gewinnen/Verlusten und Risikobewertungen durch Sperrfristen; Langfristpotenzial vs. Überbewertung wird heiß diskutiert.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Bil. € wert.

19,8 Milliarden US-Dollar flossen im ersten Quartal in Rüstungs-Start-ups. Doch je heißer der Hype, desto brutaler wird die Frage nach den echten Gewinnern.

Die SpaceX-Aktie zeigt nach dem Börsengang eine volatile Entwicklung. Erste charttechnische Marken scheinen sich aber langsam herauszubilden.

Die SpaceX-Aktie zeigt nach dem Börsengang eine volatile Entwicklung. Erste charttechnische Marken scheinen sich aber langsam herauszubilden.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Airbus und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,82 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,65 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,65 %. Northrop Grumman legt um +0,38 % zu

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-2,48 % +4,95 % -13,45 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

5 Tage

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