Apple Aktie steigt - 06.07.2026

Mit einer Performance von +2,17 % konnte die Apple Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 273,65€, mit einem Plus von +2,17 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Apple Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +23,85 %.

Allein seit letzter Woche ist die Apple Aktie damit um +9,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,25 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,46 % gewonnen.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,87 % 1 Monat +3,25 % 3 Monate +23,85 % 1 Jahr +52,43 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 06.07.2026, 21:03 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,02 Bil. € wert.

Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die technologielastige Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial hatte zwar zum Handelsbeginn eine Rekordmarke erreicht, konnte dieses Niveau aber …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wochenausblick Börse vom 06.07.2026

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,81 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,33 %. Samsung Electronics legt um +2,37 % zu

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.