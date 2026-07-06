Alphabet Aktie steigt um +1,73 % - 06.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Alphabet. Mit einer Performance von +1,73 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alphabet Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 320,25€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Alphabet Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +21,55 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um +7,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alphabet einen Anstieg von +17,40 %.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,19 % 1 Monat -0,55 % 3 Monate +21,55 % 1 Jahr +107,89 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 06.07.2026, 21:04 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Bil. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,08 %. Apple notiert im Plus, mit +2,17 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,33 %. Meta Platforms (A) legt um +1,21 % zu Tencent notiert im Plus, mit +3,96 %.

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.