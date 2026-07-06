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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie gut behauptet +1,08 % - 06.07.2026

    Am 06.07.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +1,08 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie gut behauptet +1,08 % - 06.07.2026
    Foto: 484487583

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.07.2026

    Die Amazon Aktie konnte bisher um +1,08 % auf 214,55 zulegen. Das sind +2,30  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 214,55. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Amazon Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +3,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,14 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amazon eine positive Entwicklung von +7,74 % erlebt.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,42 %
    1 Monat -0,14 %
    3 Monate +16,03 %
    1 Jahr +12,80 %
    Stand: 06.07.2026, 21:04 Uhr

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Bil. € wert.

    Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,55 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,01 %. JD.com verliert -1,48 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,23 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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