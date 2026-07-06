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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie weiter aufwärts - +4,31 % - 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher um +4,31 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie weiter aufwärts - +4,31 % - 06.07.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Tesla. Sie steigt um +4,31 % auf 364,55. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 364,55, mit einem Plus von +4,31 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tesla einen Gewinn von +14,78 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -10,54 %.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,18 %
    1 Monat +2,35 %
    3 Monate +14,78 %
    1 Jahr +36,47 %
    Stand: 06.07.2026, 21:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um spekulative Kursentwicklung und Teilverkäufe bei Tesla. Kernpunkte sind Zielkurse um 579–581 USD, Hinweise auf einen nächsten Verkauf, Diskussionen zur Wirkung eines Vergütungspakets und ob die Bewertung Blasencharakter hat. Zudem werden technische/Chart-Aspekte diskutiert und SpaceX-Bezüge als eventgetriebener Impuls erwähnt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Bil. € wert.

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +4,95 %
    +3,84 %
    +2,58 %
    +14,55 %
    +30,97 %
    +33,73 %
    +82,16 %
    +2.604,62 %
    +34.933,43 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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