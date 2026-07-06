Tesla Aktie weiter aufwärts - +4,31 % - 06.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Tesla. Sie steigt um +4,31 % auf 364,55€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 364,55€, mit einem Plus von +4,31 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tesla einen Gewinn von +14,78 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -10,54 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,18 % 1 Monat +2,35 % 3 Monate +14,78 % 1 Jahr +36,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 06.07.2026, 21:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um spekulative Kursentwicklung und Teilverkäufe bei Tesla. Kernpunkte sind Zielkurse um 579–581 USD, Hinweise auf einen nächsten Verkauf, Diskussionen zur Wirkung eines Vergütungspakets und ob die Bewertung Blasencharakter hat. Zudem werden technische/Chart-Aspekte diskutiert und SpaceX-Bezüge als eventgetriebener Impuls erwähnt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Alle reden nur noch über KI, genau wie damals über Dotcom. Michael Burry warnt vor einer Rallye, die immer enger wird – und Anleger kalt erwischen könnte.

DELRAY BEACH, Fla., July 6, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the humanoid robot market size is estimated to be USD 5.41 billion in 2026 and is projected to reach USD 50.27 billion by 2035, expanding at a CAGR of 28.1% from 2026 to …

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,10 %. Toyota notiert im Plus, mit +2,97 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,72 %. NIO legt um +3,67 % zu

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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