Palantir Aktie steigt um +3,11 % - 06.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Palantir. Sie steigt um +3,11 % auf 115,86€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Palantir Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 115,86€, mit einem Plus von +3,11 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Palantir Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,43 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +16,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -27,73 % verloren.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,84 % 1 Monat -3,52 % 3 Monate -11,43 % 1 Jahr -1,54 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 06.07.2026, 21:06 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 266,21 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +2,24 %.

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Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.