Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -7,24 %
Tagesperformance: -7,24 %
Platz 1
Performance 1M: -7,17 %
Performance 1M: -7,17 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -6,73 %
Tagesperformance: -6,73 %
Platz 2
Performance 1M: +20,22 %
Performance 1M: +20,22 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -6,35 %
Tagesperformance: -6,35 %
Platz 3
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,83 %
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 4
Performance 1M: +41,16 %
Performance 1M: +41,16 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,60 %
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 5
Performance 1M: +21,22 %
Performance 1M: +21,22 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,55 %
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 6
Performance 1M: -10,77 %
Performance 1M: -10,77 %
Paccar
Tagesperformance: +4,98 %
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 7
Performance 1M: +8,33 %
Performance 1M: +8,33 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 8
Performance 1M: +15,02 %
Performance 1M: +15,02 %
Tesla
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 9
Performance 1M: +2,58 %
Performance 1M: +2,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Tesla-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und eher vorsichtig. Gewinnmitnahmen um 579–581 USD werden diskutiert (Nächster Teilverkauf ~579 USD; 581,46 USD als Kursziel). Kritisch wird eine mögliche Übertreibung (Bubble der Seligen) erwähnt. Wenige fundierte Argumente; Fokus auf Short-/Verkaufs- und Risikomanagement statt auf neuen Käufen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Astera Labs
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 10
Performance 1M: +35,17 %
Performance 1M: +35,17 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 11
Performance 1M: +1,19 %
Performance 1M: +1,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Nebius (A). Kurzfristig starke Volatilität; nach Meta‑Gerüchten ca. −17% an einem Tag (Beitrag 10). Fundamentale Signale bleiben positiv: robuste Kundenbasis, 3,5x Umsatz im Vorquartal, Full-Stack-Lösung, Nvidia‑Partnerschaften. Wettbewerbsrisiken durch Meta/ScaleAI anerkannt; einige Anleger bauen Position aus, andere warnen vor Übertreibung. 14-Tage-Performance explizit nicht angegeben; Indizien deuten auf Volatilität hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 12
Performance 1M: +9,69 %
Performance 1M: +9,69 %
Copart
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 13
Performance 1M: -2,10 %
Performance 1M: -2,10 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 14
Performance 1M: +30,08 %
Performance 1M: +30,08 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 15
Performance 1M: +18,03 %
Performance 1M: +18,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullisches Sentiment zu Micron (MU). Treiber: Samsung-Quartalszahlen, Ford-Liefervertrag und DRAM-Unterversorgung. Kurzfristig chart-technische Unsicherheit und saisonale Gegenstimmen; SK-Hynix-Event am 10.7. könnte Volatilität bringen. Trotz Unsicherheit sehen viele Potenzial für weitere Aufwärtsbewegung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht konkret beziffert.
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 16
Performance 1M: +28,94 %
Performance 1M: +28,94 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 17
Performance 1M: -12,28 %
Performance 1M: -12,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, meist konstruktives Sentiment zu MicroStrategy (Strategy A). Kernpunkte: 2,55 Mrd USD Cash-Reserve zur Dividendensicherung; STRC-Modell hatte im Bearmarkt Risiken und führte zu BTC-Verkäufen im Juni; Befürworter sehen langfristige Cashflows durch die Umwandlung von Digital Capital zu Digital Credit; Kritiker warnen vor teuren BTC-Käufen. 14-Tage-Kursentwicklung nicht explizit angegeben; Juli oft stabil, Aug/Sep oft Abverkäufe.
Palantir
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 18
Performance 1M: -3,04 %
Performance 1M: -3,04 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 19
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
Xcel Energy
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 20
Performance 1M: +7,41 %
Performance 1M: +7,41 %
Exelon
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 21
Performance 1M: +7,29 %
Performance 1M: +7,29 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 22
Performance 1M: -5,29 %
Performance 1M: -5,29 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 23
Performance 1M: +37,42 %
Performance 1M: +37,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Palo Alto Networks ist gemischt. Positive Impulse durch BTIG-Kursziel auf 380$ und Top-Pick sowie Scotiabank-Upgrades; zugleich Risiken durch Margendruck und potenzielle Guidance-Abweichungen. Fundamentale Daten: Umsatzwachstum (3Q 2026 ca. 3 Mrd$, ARR 8,1 Mrd$) und zunehmende CIO-/Cloud-Budgets unterstützen PANW. 14-Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht explizit angegeben.
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 24
Performance 1M: +13,68 %
Performance 1M: +13,68 %
American Electric Power
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 25
Performance 1M: +8,01 %
Performance 1M: +8,01 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 26
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
Qualcomm
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 27
Performance 1M: -15,43 %
Performance 1M: -15,43 %
Teradyne
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 28
Performance 1M: +6,95 %
Performance 1M: +6,95 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 29
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 30
Performance 1M: +0,95 %
Performance 1M: +0,95 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 31
Performance 1M: -1,49 %
Performance 1M: -1,49 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 32
Performance 1M: +5,29 %
Performance 1M: +5,29 %
Apple
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 33
Performance 1M: +0,48 %
Performance 1M: +0,48 %
Netflix
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 34
Performance 1M: -4,52 %
Performance 1M: -4,52 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 35
Performance 1M: +10,63 %
Performance 1M: +10,63 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 36
Performance 1M: -3,51 %
Performance 1M: -3,51 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 37
Performance 1M: +1,12 %
Performance 1M: +1,12 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 38
Performance 1M: -1,25 %
Performance 1M: -1,25 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 39
Performance 1M: -13,00 %
Performance 1M: -13,00 %
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