Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -6,73 %
Tagesperformance: -6,73 %
Platz 1
Performance 1M: +20,22 %
Performance 1M: +20,22 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -6,34 %
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 2
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
Autozone
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 3
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -5,80 %
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 4
Performance 1M: +8,01 %
Performance 1M: +8,01 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,70 %
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 5
Performance 1M: +21,22 %
Performance 1M: +21,22 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -5,61 %
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 6
Performance 1M: +3,68 %
Performance 1M: +3,68 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,58 %
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 7
Performance 1M: +41,16 %
Performance 1M: +41,16 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -5,41 %
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 8
Performance 1M: -7,01 %
Performance 1M: -7,01 %
General Mills
Tagesperformance: -5,38 %
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 9
Performance 1M: +16,19 %
Performance 1M: +16,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu General Mills
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes, teils bullishes Sentiment zu General Mills. Positive Punkte: Turnaround-Spekulation, 3 Mrd. Kostensenkung, laufende Aktienrückkäufe; Dividende 0,61 USD/Aktie (~6,5% Rendite) wird positiv aufgenommen. Negative Impulse: 2026-Verluste/Impairments und Brasilien-Verkauf. Jüngste Signale: +8,53% heute; Rally nach Earnings. Die exakte 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit Prozent genannt.
Arista Networks
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 10
Performance 1M: +16,91 %
Performance 1M: +16,91 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 11
Performance 1M: -10,77 %
Performance 1M: -10,77 %
Paccar
Tagesperformance: +4,98 %
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 12
Performance 1M: +8,34 %
Performance 1M: +8,34 %
NetApp
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 13
Performance 1M: -5,87 %
Performance 1M: -5,87 %
Albemarle
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 14
Performance 1M: -10,97 %
Performance 1M: -10,97 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 15
Performance 1M: +15,02 %
Performance 1M: +15,02 %
Hormel Foods
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 16
Performance 1M: +6,15 %
Performance 1M: +6,15 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 17
Performance 1M: +13,20 %
Performance 1M: +13,20 %
Resmed
Tagesperformance: +4,50 %
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 18
Performance 1M: +14,29 %
Performance 1M: +14,29 %
Tesla
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 19
Performance 1M: +2,58 %
Performance 1M: +2,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Tesla-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und eher vorsichtig. Gewinnmitnahmen um 579–581 USD werden diskutiert (Nächster Teilverkauf ~579 USD; 581,46 USD als Kursziel). Kritisch wird eine mögliche Übertreibung (Bubble der Seligen) erwähnt. Wenige fundierte Argumente; Fokus auf Short-/Verkaufs- und Risikomanagement statt auf neuen Käufen. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 20
Performance 1M: +6,64 %
Performance 1M: +6,64 %
McCormick
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 21
Performance 1M: +15,08 %
Performance 1M: +15,08 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 22
Performance 1M: -31,79 %
Performance 1M: -31,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE sieht SMCI gemischt: Kurs aktuell ca. 24–26 €, in 14 Tagen volatil (gestern −8,1%). Fundamentale Signale: Umsatz +123% YoY, Non-GAAP-Bruttomarge 10,1%. Fair Value 45–55 USD; aktueller Kurs deutlich darunter. Risiken: DOJ-Untersuchungen, Taiwan-Festnahmen. Rebalancing kann weitere Kursbewegungen auslösen.
IBM
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 23
Performance 1M: +7,68 %
Performance 1M: +7,68 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 24
Performance 1M: +7,08 %
Performance 1M: +7,08 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 25
Performance 1M: +18,03 %
Performance 1M: +18,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullisches Sentiment zu Micron (MU). Treiber: Samsung-Quartalszahlen, Ford-Liefervertrag und DRAM-Unterversorgung. Kurzfristig chart-technische Unsicherheit und saisonale Gegenstimmen; SK-Hynix-Event am 10.7. könnte Volatilität bringen. Trotz Unsicherheit sehen viele Potenzial für weitere Aufwärtsbewegung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht konkret beziffert.
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 26
Performance 1M: +2,98 %
Performance 1M: +2,98 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 27
Performance 1M: +28,94 %
Performance 1M: +28,94 %
Coherent
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 28
Performance 1M: -9,05 %
Performance 1M: -9,05 %
Charles Schwab
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 29
Performance 1M: +15,63 %
Performance 1M: +15,63 %
Jabil
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 30
Performance 1M: -4,10 %
Performance 1M: -4,10 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 31
Performance 1M: +9,69 %
Performance 1M: +9,69 %
Boeing
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 32
Performance 1M: +9,80 %
Performance 1M: +9,80 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 33
Performance 1M: +40,44 %
Performance 1M: +40,44 %
First Solar
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 34
Performance 1M: -18,64 %
Performance 1M: -18,64 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 35
Performance 1M: +30,08 %
Performance 1M: +30,08 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 36
Performance 1M: -6,26 %
Performance 1M: -6,26 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 37
Performance 1M: -14,14 %
Performance 1M: -14,14 %
Ameriprise Financial
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 38
Performance 1M: +11,81 %
Performance 1M: +11,81 %
General Motors
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 39
Performance 1M: -6,30 %
Performance 1M: -6,30 %
Palantir
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 40
Performance 1M: -3,04 %
Performance 1M: -3,04 %
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