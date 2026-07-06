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    Selenskyj

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    Krieg wird am Himmel entschieden

    Für Sie zusammengefasst
    • Entscheidende Schlacht am Himmel laut Selenskyj
    • Langstreckendrohnen treffen Ziele tief in Russland
    • Abwehr ballistischer Raketen schwach trotz Patriotmangel
    Selenskyj - Krieg wird am Himmel entschieden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Im Krieg Russlands gegen die Ukraine wird nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "die entscheidende Schlacht am Himmel" ausgetragen. "Wenn sie den Feind am Schlachtfeld stoppen, wenn sie den Krieg an Land aufhalten und wenn sie ihm die Seeherrschaft nehmen, wie wir es getan haben, dann wird der Himmel zum nächsten Schlachtfeld", sagte Selenskyj in einem Interview der "Financial Times".

    Seiner Ansicht nach sei dieses Stadium bereits erreicht. "Und in der Luft sind wir bereits wettbewerbsfähig", sagte Selenskyj. Vor allem habe die Entwicklung von Langstrecken-Drohnen, die Kiew inzwischen gegen Ziele tief im Inneren Russlands einsetzt, den Verlauf des Kriegs bereits verändert und geholfen, "Russlands Militärmaschine zu schwächen". Dies habe seiner Ansicht nach bereits dazu geführt, dass US-Präsident Donald Trump den Krieg in einem neuen Licht sehe.

    Ukrainische Drohnen waren am Montag mehrere tausend Kilometer weit in russisches Gebiet vorgedrungen und hatten eine Raffinerie in der sibirischen Stadt Omsk angegriffen. Kurz darauf wurde auch in Nowosibirsk, über 3000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, erstmals Drohnenalarm ausgelöst. In den vergangenen Monaten hat die Ukraine die Erdölproduktion in Russland empfindlich getroffen.

    Einziger Schwachpunkt der Ukraine im Luftkrieg gegen Russland sei die Abwehr ballistischer Raketen, sagte Selenskyj. Er hatte in den vergangenen Wochen wiederholt einen kritischen Mangel an Munition für die Patriot-Flugabwehrsysteme beklagt. Die Patriot-Systeme sind für die Ukraine das einzige wirksame Mittel gegen Russlands ballistische Raketen./cha/DP/he






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