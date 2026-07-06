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Applied Materials - Aktie rauscht in die Tiefe - 06.07.2026
Am 06.07.2026 ist die Applied Materials Aktie, bisher, um -6,81 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Applied Materials Aktie.
Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.
Wie hat sich die Applied Materials-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Applied Materials Aktie. Mit einer Performance von -6,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Applied Materials-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +81,34 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Applied Materials Aktie damit um -1,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Applied Materials +145,50 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.
Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,59 %
|1 Monat
|+41,16 %
|3 Monate
|+81,34 %
|1 Jahr
|+242,11 %
Informationen zur Applied Materials Aktie
Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 415,40 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.07.2026
Top- und Flop-Aktien am 06.07.2026 im S&P 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.07.2026
Top- und Flop-Aktien am 06.07.2026 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 06.07. - S&P 500 stark +0,24 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Applied Materials
KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,07 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,89 %.
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Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.