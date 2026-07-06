Starke Nasdaq-Börse hängt Rekord-Dow ab

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na ja, Weltenbummler ist vielleicht etwas übertrieben. Aber viel unterwegs sind wir natürlich schon und ich freu mich wahnsinnig, dass die jahrelangen Träume von der entspannten Rente so langsam in Erfüllung gehn. Wenn Madame nächstes Jahr auch Vollrentnerin ist wollen wir noch einen Zahn drauflegen - da werden die Monatsstatistiken nicht mehr so regelmässig kommen. Hoffen wir das die Gesundheit und der Geldbeutel noch paar Jahre mitspielen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif





Zu Kasachstan - war ja lange am Überlegen ob ich eine KZT-Anleihe dazunehme. Aber da Halyk schon zu meinen größten Positionen zählt (>2% Depotwert) bin ich noch am Grübeln. Halyk übrigens seit meinem Kauf vor 2 Jahren mehr als 100% im Plus - und dazu kommen die üppigen Dividenden die auf meinen EK schon um die 25-30% ausmachen. Darf noch lange so weitergehn; auch wenn die Aktie nach dem letzten Divi-Abschlag etwas konsolidiert.





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natürlich bin ich bei der Warsaw Stock Exchange nach wie vor dabei. Seit mittlerweile über einem Jahr und auch hier mit 112% dreistellig im Plus. Und auch hier nette Dividenden obendrauf - der Idealfall für träge Rentner. Nix tun und nur kassieren. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Daneben auch PZU, Dom Development und Murapol aus dem Nachbarland vertreten. Wobei ich mich auch heute noch über die verpasste Gelegenheit Synektik ärgere. Wobei als kleines Trostpflaster zumindestens mein Junior sich über viele hundert Prozent freut - der hatte die ja mal vor ca. 5 Jahren gekauft.





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inwiefern das Forum für andere inspirierend ist - darüber kann man nur spekulieren. Ich hoffe natürlich dass es paar Leute mehr sind als die, welche im Contest übriggeblieben sind. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Wobei man natürlich auch betonen muss - ist nichts Spektakuläres was man hier verfolgen kann. Und sowohl Depotstand als auch Rendite ist mehr Richtung Mittelmaß und Durchschnitt. Was für viele ja vlt. zu wenig ist. Aber ich hantiere gerne mit überschaubaren Zahlen und mit Sicherheit ist die Anlagedauer und Disziplin der damaligen Monatsraten schon OK.





Wenn ich hier noch sporadisch weitermache, dann nur um mir selber (aber auch anderen) vor Augen zu halten was mit diesem "Mittelmaß" auf lange Sicht möglich ist. Und da nehme ich wieder mal meine Dividenden als Beispiel. Hab ja von 2012-2023 um die 120.000€ investiert; und Ende 2025 nochmal 18.000€ von einem Geldmarktkonto zu Consors übertragen. Also ca. 140k Gesamtinvestitionen. Hab gerade grob zusammengerechnet (aber die genaue Aufstellung werde ich immer einmal jährlich zu Jahresanfang posten) und bis Ende 2026 sollten sich die Gesamtdividenden seit Beginn auf ca. 95-100k summieren. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Nettodividenden, wohlgemerkt!!! Und ab nächstes Jahr werden die auch tatsächlich zu 100% entnommen. Ein nettes Zusatzeinkommen, welches tatsächlich für Otto-Normalverdiener tatsächlich inspirierend sein könnte.