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    Pistorius begrüßt kanadische U-Boot-Entscheidung

    Pistorius begrüßt kanadische U-Boot-Entscheidung
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die kanadische Entscheidung zur Beschaffung deutsch-norwegischer U-Boote als Meilenstein für die Stärkung der transatlantischen Sicherheit begrüßt. Die zukünftige U-Boot-Flotte der drei Nationen sei wesentlicher Pfeiler in der Strategie der Nato zur Sicherung des hohen Nordens und sichtbarer Beitrag zur Lastenteilung im Bündnis, erklärte der SPD-Politiker vor dem Beginn des Nato-Gipfels.

    "Gemeinsam werden wir die weltweit größte und modernste konventionelle U-Boot-Flotte aufbauen. Die Informationen, die unsere 24 U-Boote im Nordatlantik, in der Arktis und im hohen Norden sammeln werden, können wir schnell untereinander austauschen, analysieren und nutzen", sagte Pistorius, der am Dienstag aus Berlin zum Gipfel nach Ankara reisen will. Die Systeme könnten bei Bedarf an vier verschiedenen Werften in der nördlichen Hemisphäre gewartet werden.

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    Der Kieler Marineschiffbauer TKMS soll bis zu zwölf U-Boote liefern, wie der kanadische Premierminister Mark Carney kurz zuvor in Halifax mitgeteilt hatte. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Kanada erhält von der Werft U-Boote des Typs 212CD. Dieses Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt.

    Pistorius, der mehrfach zur Unterstützung des deutschen Angebotes nach Kanada gereist war, dankte TKMS-Chef Oliver Burkhard und seinem norwegischen Amtskollegen Tore O. Sandvik, den er als Freund bezeichnete. Er sagte: "Klar ist auch: Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Jetzt geht es darum, die Verträge fertig zu machen und die U-Boote möglichst schnell ins Wasser zu bekommen."/cn/DP/he

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    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,82 % und einem Kurs von 97,60 auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +33,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -21,65 %/+13,40 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Neubewertung der TKMS-Aktie bei einem milliardenschweren Fregattenauftrag (Kanada/Bundestag), die Unsicherheit durch vertagte Entscheidungen, kurzfristige Abverkäufe und Nachkäufe (~76,5€) sowie um langfristige Fundamentalfaktoren wie NATO-Aufträge, den hohen Anteil deutscher U-Boote und potenzielle Serviceerlöse (~30 Mrd.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    Pistorius begrüßt kanadische U-Boot-Entscheidung Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die kanadische Entscheidung zur Beschaffung deutsch-norwegischer U-Boote als Meilenstein für die Stärkung der transatlantischen Sicherheit begrüßt. Die zukünftige U-Boot-Flotte der drei Nationen sei …
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