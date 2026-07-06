Merz
Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen'
- Merz sieht U-Bootkauf als starkes Zeichen
- Kanada bestellt 212CD U-Boote vor NATO-Gipfel
- TKMS liefert bis zu zwölf U-Boote größter Auftrag
BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt Kanada mit dem Kauf deutscher U-Boote ein "starkes Zeichen" der strategischen Zusammenarbeit. "Premierminister Mark Carney hat soeben verkündet, dass sich Kanada für die Beschaffung deutsch-norwegischer U-Boote der 212CD-Klasse entschieden hat", teilte Merz mit. "Vor dem morgen beginnenden Nato-Gipfel setzt die kanadische Regierung damit ein starkes Zeichen der transatlantischen und europäischen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie."
Der Kieler Marineschiffbauer TKMS soll bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Carney zuvor in Halifax mitgeteilt hatte. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte./cn/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,70 % und einem Kurs von 97,50 auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +33,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,56 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -22,05 %/+12,82 % bedeutet.
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TKMS erhält Mega-U-Boot-Auftrag