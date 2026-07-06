Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,70 % und einem Kurs von 97,50 auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +33,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,56 %.

Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -22,05 %/+12,82 % bedeutet.