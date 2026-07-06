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    Merz

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    Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sieht U-Bootkauf als starkes Zeichen
    • Kanada bestellt 212CD U-Boote vor NATO-Gipfel
    • TKMS liefert bis zu zwölf U-Boote größter Auftrag
    Merz - Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen'
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt Kanada mit dem Kauf deutscher U-Boote ein "starkes Zeichen" der strategischen Zusammenarbeit. "Premierminister Mark Carney hat soeben verkündet, dass sich Kanada für die Beschaffung deutsch-norwegischer U-Boote der 212CD-Klasse entschieden hat", teilte Merz mit. "Vor dem morgen beginnenden Nato-Gipfel setzt die kanadische Regierung damit ein starkes Zeichen der transatlantischen und europäischen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie."

    Der Kieler Marineschiffbauer TKMS soll bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Carney zuvor in Halifax mitgeteilt hatte. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte./cn/DP/he

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    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -22,05 %/+12,82 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Neubewertung der TKMS-Aktie bei einem milliardenschweren Fregattenauftrag (Kanada/Bundestag), die Unsicherheit durch vertagte Entscheidungen, kurzfristige Abverkäufe und Nachkäufe (~76,5€) sowie um langfristige Fundamentalfaktoren wie NATO-Aufträge, den hohen Anteil deutscher U-Boote und potenzielle Serviceerlöse (~30 Mrd.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    Merz Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen' Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt Kanada mit dem Kauf deutscher U-Boote ein "starkes Zeichen" der strategischen Zusammenarbeit. "Premierminister Mark Carney hat soeben verkündet, dass sich Kanada für die Beschaffung …
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