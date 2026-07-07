Nordex versorgt Continental! Vonovia mit 5,5 % Dividendenrendite! Bei RE Royalties sind es sogar über 10 %! Überraschung bei Nordex. Das Unternehmen errichtet einen Windpark für Continental. Der Automobilzulieferer will damit etwa zwei Drittel des Strombedarfs seines Reifenwerks im rund acht Kilometer entfernten Korbach abdecken. Damit steigen die …



