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    Ungarns neue Außenministerin Orban kommt zur CSU-Klausur

    Für Sie zusammengefasst
    • CSU lädt Ungarns Außenministerin Anita Orban ein
    • Diskussion über deutsch-ungarischen Neustart
    • Gäste wie Söder Gerst Grupp und Kruck erwartet
    Ungarns neue Außenministerin Orban kommt zur CSU-Klausur
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/BAD STAFFELSTEIN (dpa-AFX) - Zu ihrer Sommerklausur im fränkischen Kloster Banz erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten Ungarns Außenministerin Anita Orban. Am 27. und 28. Juli trifft sich die CSU-Landesgruppe um ihren Vorsitzenden Alexander Hoffmann zu ihrer Tagung, an der auch Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder teilnehmen wird. Zunächst hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet, der Deutschen Presse-Agentur liegt die Einladungsliste ebenfalls vor. Mit der ungarischen Vize-Regierungschefin will die CSU über den Neustart der deutsch-ungarischen Beziehungen sprechen.

    Am 10. Juni hatte Orban sich in Berlin bereits zu einem Antrittsbesuch mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) getroffen. Im April 2026 hatte die Oppositionspartei Tisza unter Péter Magyar bei der Parlamentswahl die Amtszeit von EU-Kritiker Viktor Orban beendet. Zu ihm hatte die CSU zwischenzeitlich auch einmal einen engen Kontakt gepflegt. Im Zuge seines zunehmend autoritäreren Kurses und umstrittener Positionen - auch zum Ukraine-Krieg und der Rolle Russlands - hatte sich die CSU aber in den vergangenen Jahren deutlich von ihm distanziert.

    Hoffmann: "Wollen Blick nach vorne richten"

    "Die Koalition zeigt in diesen Tagen, welche Kraft in ihr steckt: Wir modernisieren unser Land in allen Bereichen. Die CSU im Bundestag ist dabei der starke Antrieb, um Deutschland besser zu machen", sagte Hoffmann. Auf der Sommerklausur wolle man den Blick nach vorne richten - mit einem Schwerpunkt auf die Themen Wirtschaft, Innovation und Hightech. "Deutschland hat das Wissen, die Unternehmen und die Menschen, um wieder auf Wachstumspfad zu kommen."

    Darüber hinaus erwartet die CSU den deutschen Astronauten Alexander Gerst, mit ihm wollen die Abgeordneten über die Raumfahrt als Innovationsmotor diskutieren. Ebenfalls erwartet werden die Geschäftsführerin von Trigema, Bonita Grupp, und der Vorstandsvorsitzende des Drohnen-Spezialisten Quantum Systems, Sven Kruck./had/DP/zb






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