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    Umfrage

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    Jedes zweite Rathaus nutzt oder testet KI

    Für Sie zusammengefasst
    • 52 Prozent der Rathäuser setzen KI ein oder testen
    • KI vor allem bei Dokumenten, Zusammenfassungen
    • KI gilt als Chance für Effizienz und Personalentlastung
    Umfrage - Jedes zweite Rathaus nutzt oder testet KI
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Viele Rathäuser in Deutschland nutzen oder testen einer Umfrage zufolge für Verwaltungsaufgaben mittlerweile Künstliche Intelligenz. In einer repräsentativen Forsa-Befragung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von Gemeinden mit mindestens 1.000 Einwohnern für den Softwareanbieter Meister gab gut die Hälfte (52 Prozent) an, dass KI in ihrer Verwaltung bereits produktiv eingesetzt oder derzeit erprobt wird.

    16 Prozent setzen demnach schon konkret auf KI, weitere 36 Prozent testen entsprechende Anwendungen. Bei 43 Prozent der Befragten ist KI aktuell noch kein Thema. Am häufigsten wird die Technologie dabei zur Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten eingesetzt, gefolgt von Übersetzungen und Texterstellung, der Zusammenfassung und Analyse von Akten und zur Protokollierung von Sitzungen.

    KI wird vor allem als Chance für Effizienzsteigerung und Zeitersparnis sowie eine schnellere Bearbeitung von Bürger-Anliegen gesehen. Knapp die Hälfte der Befragten sieht zudem eine Chance in der Abmilderung des Fachkräftemangels./jr/DP/zb






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