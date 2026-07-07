Kanada wählt TKMS: U-Boot-Aktie geht steil!

Für TKMS geht es um bis zu zwölf U-Boote. Laut Unternehmensangaben wäre dies der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Kieler Werft. An der Börse kam die Nachricht sofort gut an. Nachdem die TKMS-Aktie bereits gestern mit einem Plus von mehr als elf Prozent aus dem Handel gegangen war, legte die Aktie im frühen Tradegate-Handel noch einmal um mehr als vier Prozent auf 97,90 Euro zu (Stand: 07:35 Uhr).

Kanada setzt bei seiner neuen U-Boot-Flotte auf Deutschland. Wie der Spiegel berichtet, hat die Regierung von Premierminister Mark Carney Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) als bevorzugten Lieferanten ausgewählt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Auftrag ist noch nicht endgültig unterschrieben. Kanada will nun exklusiv mit TKMS verhandeln. Die Gespräche können bis zu 18 Monate dauern. Sollte es doch keine Einigung geben, könnte Ottawa wieder auf den südkoreanischen Rivalen Hanwha Ocean zurückkommen. Carney bezeichnete dieses Szenario aber als unwahrscheinlich.

Der Deal hat auch eine klare politische Botschaft. Kanada will seine Sicherheitspartnerschaften mit europäischen NATO-Verbündeten stärken. Die Entscheidung fällt kurz vor dem NATO-Gipfel in der Türkei. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von einem starken Zeichen für die transatlantische und europäische Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums geht es um U-Boote der Klasse 212CD. Deutschland und Norwegen hatten Kanada gemeinsam mit TKMS ein Angebot für zwölf Boote dieses Typs gemacht. Beide Länder haben selbst bereits zwölf U-Boote dieser Klasse bestellt.

"Mit dem deutschen Unternehmen TKMS als bevorzugtem Hersteller hat sich Kanada für die besten konventionellen U-Boote der Welt entschieden", erklärte Bundesaußenminister Johann Wadephul. "Gemeinsam werden wir die weltweit größte und modernste konventionelle U-Boot-Flotte aufbauen", erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 98,05EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!