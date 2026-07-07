Algho AI als KI-Plattform für italienisches Unternehmen zertifiziert

Vection lieferte und zertifizierte zwei spezielle KI-Einheiten für das Rechenzentrum DC Avalon 3 von Retelit, wodurch Algho die Plattform wurde, über die Retelit KI-Dienste für seine Unternehmens- und Regierungskunden in ganz Italien bereitstellt; der Auftrag wurde vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht.

6. Juli 2026, Australien / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX:VR1, OTC:VCTNY, FWB: S1X) („Vection“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR- und KI-gestützten digitalen Transformationslösungen, freut sich, einen Auftrag im Wert von rund 3,2 Mio. $ von Retelit Digital Services S.p.A., einem der führenden IT-Unternehmen in Italien, bekannt zu geben. Vection lieferte zwei Algho AI Appliances, spezielle Hardwareeinheiten mit der Algho AI-Plattform, die im Rechenzentrum DC Avalon 3 von Retelit installiert wurden. Diese Appliances stellen die KI-Agenten- und KI-Modelldienste bereit, die Retelit Digital Services seinen Unternehmens- und Regierungskunden in ganz Italien anbietet. Mit Abschluss der formellen Testphase am 30. Juni 2026 hat Retelit Digital Services Vection als einen seiner bevorzugten Anbieter von KI-Technologien zertifiziert. Damit dient Algho künftig als Plattform, auf deren Basis Retelit KI-Dienstleistungen für seinen gesamten Kundenstamm entwickelt und bereitstellt. Der Auftrag wird im Geschäftsjahr 2026 vollständig umsatzwirksam erfasst.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

- Auftrag von Retelit Digital Services S.p.A. im Wert von rund 3,2 Mio. $, der nach erfolgreichem Abschluss eines formellen Zertifizierungsverfahrens für die Appliances im Rechenzentrum DC Avalon 3 erteilt wurde und im Geschäftsjahr 2026 vollständig umsatzwirksam erfasst wird.

- Zwei speziell entwickelte Algho AI Appliances, die bei DC Avalon 3 installiert und zertifiziert wurden: Eine Kerneinheit (Dual NVIDIA H200), die Algho AI-Dienstleistungen für Unternehmenskunden von Retelit im vollen Produktionsmaßstab ausführt, und eine sekundäre Einheit (Dual NVIDIA RTX 6000 Pro), die ein höheres Volumen leichter KI-Aufgaben effizient bewältigt und dabei die Bereitstellungskosten senkt, da Retelit viele Kunden gleichzeitig bedient.

- Die Zertifizierung verleiht Vection den KI-Anbieterstatus für den gesamten Kundenstamm von Retelit Digital Services: Unternehmen, Großkonzerne, öffentliche Verwaltungsbehörden und KMU in ganz Italien. Da Retelit diesen Kunden KI-Services bereitstellt, ist Algho die designierte Plattform, auf der sie aufbauen.

- Retelit S.p.A. ist Italiens größtes unabhängiges Glasfasernetzwerk für Unternehmen und das Rückgrat italienischer Konnektivität. Das Unternehmen hat kürzlich die Integration von BT Italia abgeschlossen und eine Vereinbarung über den Erwerb einer 30%igen Beteiligung an Sparkle, der internationalen Infrastruktur- und Militärkommunikationstochter von TIM, getroffen. Damit erschließt es Tätigkeitsfelder, die unmittelbar mit Vections aktivem Verteidigungs- und Sicherheitsprogramm im Einklang stehen.

ÜBERBLICK

Mit dieser Mitteilung schließt Vection sein Geschäftsjahr 2026 mit der vierten Auftragsbekanntgabe innerhalb von sechs Wochen ab. Der Auftrag im Wert von rund 3,2 Mio. $ folgte auf eine formelle Testphase, in deren Verlauf Retelit Digital Services die Algho Appliances in seiner produktiven Rechenzentrumsumgebung installierte und unter realen Unternehmenslasten testete.

Das Bestehen dieser Bewertung löst den Auftrag aus und verleiht Vection die Einstufung als Referenzanbieter: Ab diesem Zeitpunkt ist Algho die KI-Plattform, auf der Retelit KI-Dienstleistungen für seine Kunden entwickelt und bereitstellt. Sowohl der Auftragswert als auch die Umsatzrealisierung fallen als direkte Folge vollständig in das Geschäftsjahr 2026.

Retelit S.p.A. ist Italiens größter unabhängiger Betreiber von Glasfasernetzen für Unternehmen: 47.000 km Glasfaser, mehr als 4.500 angeschlossene Unternehmensstandorte sowie das Rückgrat der Anbindung für einen erheblichen Teil der Aktivitäten italienischer Unternehmen und des öffentlichen Sektors. Retelit Digital Services ist der Geschäftsbereich, der auf der Grundlage dieses Netzwerks verwaltete IT- und digitale Dienstleistungen entwickelt und diese Unternehmen, Großkonzernen, öffentlichen Verwaltungsbehörden und KMU anbietet. Anfang 2026 schloss Retelit die Übernahme von BT Italia (dem italienischen Geschäftsbereich von British Telecom) ab und erweiterte damit seinen Unternehmenskundenstamm. Anschließend wurde eine Vereinbarung über den Erwerb einer 30%igen Beteiligung an Sparkle getroffen, der internationalen Telekommunikationstochtergesellschaft von TIM, die über Infrastruktur in militärischen und staatlichen Kommunikationsnetzen verfügt. Genau in solchen Umgebungen ist Vection bereits im Rahmen seines Verteidigungs- und Sicherheitsprogramms tätig. Die Algho AI-Plattform von Vection ist nun offiziell als Referenz-KI-Technologie von Retelit integriert, während Retelit gerade in diese Branchen expandiert.

ALGHO APPLIANCE-ARCHITEKTUR

Vection lieferte zwei spezielle KI-Einheiten, die jeweils auf NVIDIA-GPUs basieren, und installierte sie im Rechenzentrum DC Avalon 3. Die beiden Einheiten erfüllen unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Aufgaben: Die eine übernimmt die anspruchsvollen KI-Aufgaben mit hohem Datenaufkommen, die Unternehmenskunden in vollem Umfang ausführen; die andere bewältigt eine größere Anzahl weniger ressourcenintensiver Aufgaben zu geringeren Kosten. Zusammen bieten sie Retelit die Möglichkeit, eine Vielzahl von Kundenanforderungen von einer einzigen Installation aus zu bedienen.

Appliance GPU-Konfiguration Primäre Funktion Kern-Appliance Dual NVIDIA H200 Führt KI-Services von Algho im vollen Produktionsmaßstab für die Unternehmenskunden von Retelit aus Sekundäre Appliance Dual NVIDIA RTX 6000 Pro Bewältigt ein höheres Volumen an weniger anspruchsvollen KI-Aufgaben mithilfe optimierter Modelle und senkt so die Kosten pro Interaktion bei einer großen Anzahl gleichzeitiger Clients.

Die Kern-Appliance, die mit zwei NVIDIA H200-GPUs ausgestattet ist, betreibt die gesamte Algho AI-Plattform im Produktionsmaßstab. Dies ist die primäre Einheit: Sie bewältigt die komplexen, datenintensiven KI-Aufgaben, die die Kunden von Retelit aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor ausführen, darunter KI-Assistenten und Workloads mit großen KI-Modellen, die erhebliche Rechenleistung erfordern.

Die sekundäre Appliance, die mit zwei NVIDIA RTX 6000 Pro-GPUs ausgestattet ist, wurde dafür optimiert, eine große Anzahl von Kunden gleichzeitig zu geringeren Kosten zu bedienen. Sie führt KI-Modelle in einem komprimierten Format aus, das weniger Rechenleistung beansprucht und dennoch qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert – ein entscheidender Faktor für ein Managed-Services-Geschäft, das KI gleichzeitig bei vielen Unternehmenskunden einsetzt.

Gianmarco Biagi, Managing Director und Executive Chairman, kommentierte:

„Retelit hat unsere Appliances in ihrer Live-Produktionsumgebung im Vergleich zu echten Workloads unter eigenen technischen Standards betrieben. Das Bestehen dieses Verfahrens bedeutet, dass Algho nun die designierte KI-Plattform für alle KI-Dienste ist, die Retelit Digital Services auf den Markt bringt.“

„Retelit hat das Jahr 2026 damit verbracht, seine Präsenz auszubauen: Zunächst wurde die Integration von BT Italia abgeschlossen, anschließend sicherte sich das Unternehmen eine 30%ige Beteiligung an Sparkle, der internationalen und militärischen Telekommunikationsinfrastruktur von TIM. Sparkle ist in denselben geschäftskritischen Umgebungen tätig, in denen Vection bereits aktive Projekte im Bereich Verteidigung und Sicherheit durchführt. Wir schließen das Geschäftsjahr 2026 damit ab, dass Algho offiziell als Referenz-KI-Plattform einer Organisation etabliert ist, die direkt in diese Märkte expandiert. Wir beabsichtigen, bei dieser Expansion dabei zu sein.“

FREIGABE:

Diese ASX-Mitteilung ist vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ENDE

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

E-Mail: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europa)

E-Mail: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director & Executive Chairman (Europa)

E-Mail: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Extended Reality (XR) und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Wir entwickeln integrierte digitale Ökosysteme, die XR, KI und 3D-Daten miteinander verbinden und damit bei Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel in der Mitarbeiterschulung, der Produktentwicklung, den betrieblichen Abläufen und im Kontakt mit den Kunden bewirken. Das vollständig im Eigentum von Vection stehende Produktportfolio umfasst INTEGRATEDXR, die Algho-KI-Plattform sowie die phygitale Hardware-Produktreihe von Vection.

Vection Technologies notiert an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsensymbol VR1, an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol VCTNY und an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland unter dem Börsensymbol S1X.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies hinsichtlich der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „prognostizieren“, „vorhersagen“, „schätzen“, „wahrscheinlich“, „beabsichtigen“, „sollten“, „werden“, „könnten“, „können“, „Ziel“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen. Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Investoren davor, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die die Einschätzung von Vection Technologies ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Vection Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +140,00 % und einem Kurs von 0,018EUR auf Frankfurt (06. Juli 2026, 18:45 Uhr) gehandelt.