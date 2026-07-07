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    Dividenden-Termine

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    Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus

    Heute handeln mehrere Aktien ex Dividende. Der Überblick zeigt die wichtigsten Werte aus dem wallstreetONLINE Dividendenkalender – inklusive Rendite, Dividendenart und Ausschüttung je Aktie.

    Dividenden-Termine - Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 07.07.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden-Update: Aktuelle Ex-Dividenden-Aktien am 07.07.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Dollar General Corporation
    		US +2,30 % quartalsweise 0,59USD
    Edison
    		US +6,05 % quartalsweise 0,88USD
    Match Group
    		US +2,33 % quartalsweise 0,20USD
    Acciona
    		ES +2,69 % interim 5,65EUR
    John Wiley & Sons (A)
    		US +3,14 % quartalsweise 0,36USD
    Gecina
    		FR +5,90 % final 2,75EUR
    ABC Arbitrage
    		FR +5,86 % quartalsweise 0,04EUR
    Sylvamo Corporation
    		US +3,58 % quartalsweise 0,45USD
    MERSEN
    		FR +4,03 % interim 0,90EUR
    Preferred Bank
    		US +3,46 % quartalsweise 0,80USD
    Glacier Bancorp
    		US +3,02 % quartalsweise 0,33USD
    First Bancorp Maine
    		US +5,61 % quartalsweise 0,38USD
    Erie Indemnity (A)
    		US +1,69 % quartalsweise 1,46USD
    John Wiley & Sons (B)
    		US - quartalsweise 0,36USD
    NorthEast Community Bancorp
    		US +4,53 % quartalsweise 0,25USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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