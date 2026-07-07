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    Matador Secondary Private Equity AG plant organisch zu verdoppeln bis 2030

    Matador setzt auf organisches Wachstum, klare Qualitätsprinzipien und eine starke Erfolgsbilanz – mit dem Ziel, den Unternehmenswert bis 2030 deutlich zu steigern.

    Matador Secondary Private Equity AG plant organisch zu verdoppeln bis 2030
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Mittelfristiges Ziel: Matador will die Werte aus dem Geschäftsjahr 2025 bis Ende 2030 organisch etwa verdoppeln.
    • Konkrete Zielzahlen bis 2030: Private-Equity-Portfoliowert 125–150 Mio. CHF; NAV (Eigenkapital) 85–110 Mio. CHF.
    • Wachstumsbasis: historische Portfoliorenditen von 10–16% p.a. und aktuelle Portfoliostruktur; zusätzlich Heben stiller Reserven.
    • Anlageprinzip: Alle Investitionen folgen weiterhin dem Grundsatz „Quality First“.
    • Firmenprofil: Gegründet 2005 in Sarnen, spezialisiert auf Secondary Private Equity, breit nach Regionen/Branchen/Strategien/Vintages diversifiziert; NAV seit Gründung organisch +12% p.a. (EUR).
    • Börsennotierung & Kontakt: Jüngster Börsengang an der SIX; Aktie handelbar in der Schweiz und in Deutschland (Frankfurt/XETRA); ISIN CH0042797206; Kontakt: ir@matador.ch, Tel. +41 41 662 1062.


    Matador Secondary Private Equity

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    ISIN:CH0042797206WKN:A0Q3W8
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