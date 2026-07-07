Matador Secondary Private Equity AG plant organisch zu verdoppeln bis 2030
Matador setzt auf organisches Wachstum, klare Qualitätsprinzipien und eine starke Erfolgsbilanz – mit dem Ziel, den Unternehmenswert bis 2030 deutlich zu steigern.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Mittelfristiges Ziel: Matador will die Werte aus dem Geschäftsjahr 2025 bis Ende 2030 organisch etwa verdoppeln.
- Konkrete Zielzahlen bis 2030: Private-Equity-Portfoliowert 125–150 Mio. CHF; NAV (Eigenkapital) 85–110 Mio. CHF.
- Wachstumsbasis: historische Portfoliorenditen von 10–16% p.a. und aktuelle Portfoliostruktur; zusätzlich Heben stiller Reserven.
- Anlageprinzip: Alle Investitionen folgen weiterhin dem Grundsatz „Quality First“.
- Firmenprofil: Gegründet 2005 in Sarnen, spezialisiert auf Secondary Private Equity, breit nach Regionen/Branchen/Strategien/Vintages diversifiziert; NAV seit Gründung organisch +12% p.a. (EUR).
- Börsennotierung & Kontakt: Jüngster Börsengang an der SIX; Aktie handelbar in der Schweiz und in Deutschland (Frankfurt/XETRA); ISIN CH0042797206; Kontakt: ir@matador.ch, Tel. +41 41 662 1062.
0,00 %
-10,71 %
-7,83 %
-10,51 %
+205,34 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte