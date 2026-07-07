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    Cembra vereinfacht Führungsstruktur – Was Anleger jetzt wissen müssen

    Cembra richtet ihre Führung neu aus: Ab August 2026 werden Strukturen gestrafft, Verantwortlichkeiten gebündelt und die Weichen für mehr Kundennähe und Tempo gestellt.

    Cembra vereinfacht Führungsstruktur – Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • Ab 1. August 2026 führt Cembra eine verschlankte Führungsstruktur ein, bündelt Verantwortlichkeiten in Sales, Finance & Risk sowie Corporate Functions, um Kundennähe zu stärken und die Umsetzung zu beschleunigen.
    • Neuer Geschäftsbereich Sales wird von Peter Schnellmann als Chief Sales Officer geleitet; kommerzielle Aktivitäten über alle Produktlinien hinweg gebündelt.
    • Christoph Glaser übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Risk (als CFO/CRO), um Risikomanagement und klare Kontrollen zu stärken.
    • Corporate Functions werden gebündelt; Annekathrin Krügel-Falkenberg leitet HR und zieht neu in die Geschäftsleitung ein.
    • Eric Anliker wird Chief Compliance Officer; Compliance wird als eigenständige Funktion positioniert.
    • Volker Gloe (CRO) und Christian Stolz (Payments) treten vorzeitig in den Ruhestand; Gloe war seit 2013 CRO, Stolz Gründer/CEO von Byjuno (2022) und seit 2024 GL-Mitglied Payments.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cembra Money Bank Namen.Akt. ist am 23.07.2026.


    Cembra Money Bank Namen.Akt.

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    ISIN:CH0225173167WKN:A1W65V
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