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    AM Technical Solutions übernimmt Sequence, Inc. und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen Life-Sciences-Engineering sowie Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung (CQV)

    KILDARE, IRLAND / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / AM Technical Solutions (AM), ein weltweit tätiges Architektur-, Engineering-, Bau- und Inbetriebnahmeunternehmen, das sich auf Hightech-Märkte spezialisiert hat, gibt die Übernahme von Sequence, Inc. bekannt, einem führenden Engineering-Unternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Prozessdesign, Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung (CQV) für die Life-Sciences-Branche und verwandte Hightech-Branchen spezialisiert hat.

     

    AM Technical Solutions Acquires Sequence, Inc., Expanding Life Sciences Engineering and Commissioning, Qualification, and Validation (CQV) Capabilities

     

    Sequence mit Hauptsitz in Morrisville, North Carolina, bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen CQV, Computersystemvalidierung (CSV), IT/OT-Integration, Betriebsbereitschaft (Operational Readiness) und Engineering-Exzellenz im Bereich Life Sciences mit. Dank seines funktionsübergreifenden Ansatzes beim Prozess-Engineering und bei der Inbetriebnahme von Anlagen kann das Unternehmen auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung der Markteinführung für Kunden aus der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg verweisen – vom Konzeptentwurf über die Zulassung bis hin zum kommerziellen Betrieb.

     

    Diese Übernahme stärkt die bestehenden Kompetenzen von AM in den Bereichen Engineering und CQV durch bewährte Teams, die hochwertige Lösungen für den Life-Sciences-Sektor liefern. Die Methodik, die Mitarbeiter und die Kundenbeziehungen von Sequence stellen eine natürliche und bewusste Erweiterung der Mission von AM dar, für Kunden in den anspruchsvollsten High-Tech-Umgebungen der Welt von Anfang an fehlerfreie Ergebnisse zu liefern.

     

    „Sequence hat etwas Außergewöhnliches aufgebaut – ein bewährtes Team mit echter technischer Tiefe und einer Kultur, die auf der Fürsorge für seine Mitarbeiter und seine Kunden basiert“, sagt Dave Watrous, CEO von AM Technical Solutions. „Ihr Verständnis des gesamten Fertigungslebenszyklus, gepaart mit fundiertem und praxisorientiertem Wissen über jeden einzelnen Prozessschritt, der innovative Therapien zum Leben erweckt, stärkt direkt unsere Fähigkeit, Life-Sciences-Kunden in jeder Phase eines Projekts zu unterstützen. Dies ist die richtige Partnerschaft zur richtigen Zeit.“

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    AM Technical Solutions übernimmt Sequence, Inc. und erweitert damit seine Kompetenzen in den Bereichen Life-Sciences-Engineering sowie Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung (CQV) KILDARE, IRLAND / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / AM Technical Solutions (AM), ein weltweit tätiges Architektur-, Engineering-, Bau- und Inbetriebnahmeunternehmen, das sich auf Hightech-Märkte spezialisiert hat, gibt die Übernahme von Sequence, …
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