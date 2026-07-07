🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    OTS

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon Technologies AG / Entscheidung der US International Trade ...

    Für Sie zusammengefasst
    • US ITC bestätigt Patentverletzung von Innoscience
    • Import und Verkauf patentverletzender GaN Produkte
    • Infineon besitzt umfangreiches GaN Patentportfolio
    OTS - Infineon Technologies AG / Entscheidung der US International Trade ...
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entscheidung der US International Trade Commission bestätigt, patentverletzende GaN-Produkte von Innoscience vom US-Markt verbannt München (ots) - Mit dem Ablauf der 60-tägigen Überprüfungsfrist durch den US-Präsidenten wird die am 7. Mai 2026 von der Full Commission der US International Trade Commission (US ITC) erlassene Final Determination bestätigt. Damit steht fest, dass Innoscience ein Infineon-Patent im Bereich der GaN-Technologie verletzt. Patentverletzende GaN-Produkte dürfen daher von Innoscience weder in die USA eingeführt noch in den USA zum Kauf angeboten werden.

    "Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Stärke des geistigen Eigentums von Infineon. Sie bekräftigt unser Engagement, das Patentportfolio von Infineon aktiv zu schützen und fairen Wettbewerb in der Branche zu wahren", sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter der GaN Systems Business Line bei Infineon. "Mit unserer branchenführenden 300-Millimeter-GaN-Fertigung sind wir einzigartig positioniert, um Innovationen zu skalieren. So können wir Leistungs-, Qualitäts- und Kostenvorteile liefern, die unsere Kunden benötigen, um Dekarbonisierung und Digitalisierung weiter voranzutreiben."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    73,00€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    81,45€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diese finale Entscheidung der US ITC fügt sich in eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen zugunsten von Infineon in Bezug auf das GaN-Patentportfolio des Unternehmens ein. In Rechtsstreitigkeiten in Deutschland hatte das Landgericht München I bereits im August 2025, im Juni 2026 und Anfang Juli 2026 festgestellt, dass Innoscience drei Patente und ein Gebrauchsmuster von Infineon verletzt. Die Urteile des deutschen Gerichts untersagen Innoscience den Import, den Verkauf und die Vermarktung patentverletzender Produkte in Deutschland. Darüber hinaus hat das Gericht Innoscience zur Zahlung von Schadensersatz an Infineon verurteilt.

    GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Technologien für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

    Infineon baut kontinuierlich seine Position als führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt aus. Das Unternehmen verfügt über das branchenweit breiteste Patent-Portfolio. Es umfasst rund 450 GaN-Patentfamilien. Infineon setzt sich für die Förderung von Innovationen ein und treibt die Entwicklung von Halbleitertechnologien konstant voran, um die drängendsten Herausforderungen der Welt - von der Dekarbonisierung bis zur digitalen Transformation - zu bewältigen.

    Über Infineon

    Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert.

    Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infineon.com

    Diese Presseinformation finden Sie online unter http://www.infineon.com/presse

    Follow us: YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCoTflChMPX0VBFXvXYmcu9w) - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/) - Instagram (https://www.instagram.com/infineon_technologies) - TikTok (https://www.tiktok.com/@infineontechnologies) - Facebook (https://www.facebook.com/Infineon)

    Pressekontakt:

    Felix Sparkuhle, mailto:felix.sparkuhle@infineon.com, +49 89 234 38991

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6309388 OTS: Infineon Technologies AG
    ISIN: DE0006231004

    Infineon Technologies

    -0,72 %
    -3,29 %
    +4,38 %
    +96,94 %
    +108,90 %
    +117,04 %
    +130,53 %
    +532,75 %
    +8,35 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
    Infineon Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 76,79 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 100,28 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -20,07 %/+33,65 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursrisiken von Infineon: Analysten erhöhen Kursziele (HSBC 108 €, Berenberg 100 €), fundamentale Positive durch ein Patenturteil, den Abschluss der ams‑OSRAM‑Akquisition (≈230 Mio. Umsatz, EPS‑steigernd) und die vorgezogene Eröffnung einer Mega‑Fab in Dresden. Technisch warnen Nutzer vor einer vollendeten Topp-/Doppeltop‑Formation und möglichem Rückgang; einige haben bereits verkauft.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OTS Infineon Technologies AG / Entscheidung der US International Trade ... Mit dem Ablauf der 60-tägigen Überprüfungsfrist durch den US-Präsidenten wird die am 7. Mai 2026 von der Full Commission der US International Trade Commission (US ITC) erlassene Final Determination bestätigt. Damit steht fest, dass Innoscience ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     