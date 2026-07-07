OTS
Infineon Technologies AG / Entscheidung der US International Trade ...
- US ITC bestätigt Patentverletzung von Innoscience
- Import und Verkauf patentverletzender GaN Produkte
- Infineon besitzt umfangreiches GaN Patentportfolio
Entscheidung der US International Trade Commission bestätigt, patentverletzende GaN-Produkte von Innoscience vom US-Markt verbannt München (ots) - Mit dem Ablauf der 60-tägigen Überprüfungsfrist
durch den US-Präsidenten wird die am 7. Mai 2026 von der Full Commission der US International Trade Commission (US ITC) erlassene Final Determination bestätigt. Damit steht fest, dass Innoscience
ein Infineon-Patent im Bereich der GaN-Technologie verletzt. Patentverletzende GaN-Produkte dürfen daher von Innoscience weder in die USA eingeführt noch in den USA zum Kauf angeboten werden.
"Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr die Stärke des geistigen Eigentums von Infineon. Sie bekräftigt unser Engagement, das Patentportfolio von Infineon aktiv zu schützen und fairen Wettbewerb in der Branche zu wahren", sagt Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter der GaN Systems Business Line bei Infineon. "Mit unserer branchenführenden 300-Millimeter-GaN-Fertigung sind wir einzigartig positioniert, um Innovationen zu skalieren. So können wir Leistungs-, Qualitäts- und Kostenvorteile liefern, die unsere Kunden benötigen, um Dekarbonisierung und Digitalisierung weiter voranzutreiben."
Diese finale Entscheidung der US ITC fügt sich in eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen zugunsten von Infineon in Bezug auf das GaN-Patentportfolio des Unternehmens ein. In
Rechtsstreitigkeiten in Deutschland hatte das Landgericht München I bereits im August 2025, im Juni 2026 und Anfang Juli 2026 festgestellt, dass Innoscience drei Patente und ein Gebrauchsmuster von
Infineon verletzt. Die Urteile des deutschen Gerichts untersagen Innoscience den Import, den Verkauf und die Vermarktung patentverletzender Produkte in Deutschland. Darüber hinaus hat das Gericht
Innoscience zur Zahlung von Schadensersatz an Infineon verurteilt.
GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Technologien für erneuerbare Energien,
Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.
Infineon baut kontinuierlich seine Position als führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt aus. Das Unternehmen verfügt über das branchenweit breiteste Patent-Portfolio. Es umfasst
rund 450 GaN-Patentfamilien. Infineon setzt sich für die Förderung von Innovationen ein und treibt die Entwicklung von Halbleitertechnologien konstant voran, um die drängendsten Herausforderungen
der Welt - von der Dekarbonisierung bis zur digitalen Transformation - zu bewältigen.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die
Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund
14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert.
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Felix Sparkuhle, mailto:felix.sparkuhle@infineon.com, +49 89 234 38991
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ISIN: DE0006231004
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 76,79 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 100,28 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -20,07 %/+33,65 % bedeutet.
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Ehrgeiziges MilliardenprojektInfineon eröffnet Mega-Fabrik in Dresden
02.07.2026, 07:53 Uhr
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Infineon-eroeffnet-Mega-Fabrik-in-Dresden-id31036529.html
Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).
Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Leute versuchen kurzfristige Kursentwicklungen vorherzusagen und haben dabei eine Wahrscheinlichkeit von ziemlich genau 50 %, dass sie dabei Recht haben. Eine Aktie, die kurzfristig um 100 % gestiegen ist, kann problemlos nochmal um 50 % steigen (z.B. wie jetzt bei Infineon, wo die Analysten die Aktie einfach immer höher treiben...), genauso kann sie innerhalb von 1 Monat wieder um 90 % fallen, wenn sich Gewinnmitnahmen verstetigen, Stop Losses abgeräumt werden, Panik kommt, dass die Gewinne wegschmelzen.