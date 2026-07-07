ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 125 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Knorr-Bremse auf 125 Euro
- Einstufung auf Buy belassen Analyst erwartet starke Q2
- Lkw-Geschäft zeigt Erholung Zuggeschäft lief stabil
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit starken Ergebnissen zum zweiten Quartal, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Das Lkw-Geschäft des Herstellers von Bremssystem dürfte Zeichen der Erholung zeigen und im zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. Im Bereich Züge dürfte es weiter rund gelaufen sein./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 107,5 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,39 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -16,94 %/+22,75 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 125 Euro
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Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.