Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 125 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 107,5 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,39 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 133,00EUR was eine Bandbreite von -16,94 %/+22,75 % bedeutet.