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    Kracher Norwegen gegen England läuft nur im Pay-TV

    Für Sie zusammengefasst
    • Exklusiv bei MagentaTV: Norwegen gegen England
    • ARD überträgt Frankreich gegen Marokko im Free-TV
    • ZDF zeigt das zweite Viertelfinale mit Spanien
    Kracher Norwegen gegen England läuft nur im Pay-TV
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Viertelfinalpartie Norwegen gegen England können nur Kunden der Telekom schauen. Das K.-o.-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft läuft am kommenden Samstag (23.00 Uhr) exklusiv beim Bezahlsender MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter zeigt auch das letzte Viertelfinale am Sonntag (3.00 Uhr), für das die beiden Gegner noch nicht feststehen. Das erste Viertelfinale der WM in Nordamerika läuft am Donnerstag im Free-TV. Die ARD überträgt die Begegnung Frankreich gegen Marokko (22.00 Uhr). Einen Tag später zeigt das ZDF das zweite Viertelfinale (21.00 Uhr), in dem Spanien gegen Belgien spielt./mrs/DP/zb

    Deutsche Telekom

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 25,46 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 125,23 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +41,12 %/+64,64 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen möglicher SpaceX/Starlink-Konkurrenz für T‑Mobile US und damit die Deutsche Telekom, Spekulationen über eine Fusion mit TMUS und die Finanzierungs-/Verschuldungsrisiken, Aktienrückkäufe und jüngste Insiderkäufe, charttechnische Signale (gebrochene Unterstützungen, Test bei ~21,50, Tradingrange 24–33) sowie Debatten, ob der Rücksetzer dauerhaft oder eine Kaufgelegenheit ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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