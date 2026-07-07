Kracher Norwegen gegen England läuft nur im Pay-TV
- Exklusiv bei MagentaTV: Norwegen gegen England
- ARD überträgt Frankreich gegen Marokko im Free-TV
- ZDF zeigt das zweite Viertelfinale mit Spanien
BERLIN (dpa-AFX) - Die Viertelfinalpartie Norwegen gegen England können nur Kunden der Telekom schauen. Das K.-o.-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft läuft am kommenden Samstag (23.00 Uhr) exklusiv beim Bezahlsender MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter zeigt auch das letzte Viertelfinale am Sonntag (3.00 Uhr), für das die beiden Gegner noch nicht feststehen. Das erste Viertelfinale der WM in Nordamerika läuft am Donnerstag im Free-TV. Die ARD überträgt die Begegnung Frankreich gegen Marokko (22.00 Uhr). Einen Tag später zeigt das ZDF das zweite Viertelfinale (21.00 Uhr), in dem Spanien gegen Belgien spielt./mrs/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 25,46 auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 07:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 125,23 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +41,12 %/+64,64 % bedeutet.
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Ich lese das jetzt schon so oft hier. Sorry, aber Satelliten Mobilfunk ist doch keine (echte) Konkurrenz zu terrestrischem Mobilfunk! Das ist eine sinnvolle Ergänzung für Gebiete die nicht abgedeckt sind! Und davon gibt es wohl in den USA mehr als z.B. in Deutschland.
Ich kann nur dringend empfehlen sich mal mit den technischen Einschränkungen zu beschäftigen. Die freie Sicht zum Satelliten ist den meisten sicherlich noch klar, aber die signifikante Batterielaufzeitverkürzung im Direct-to-Cell Mode haben wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm, etc.
Wie ja schon erwähnt wurde laufen die ARPs von TMUS und DTE dadurch natürlich besonders effizient. Die DTE wird ihren Anteil an TMUS in Q2 sicherlich auf über 54% erhöht haben.
Euphorie und Panik sind an der Börse ganz schlechte Ratgeber!
Wenn SPCX meint TMUS kaufen zu wollen, der Preis stimmt UND ich über eine entsprechende Sonderdividende „entschädigt“ werde, habe ich überhaupt kein Problem damit. Und der Staat mit seinen knapp 28,6% wird wahrscheinlich auch nicht auf viel Geld verzichten.
Wer weiß schon was hinter den Gerüchten um eine Zusammenschluss mit TMUS wirklich steckt? Vielleicht ein mögliches SPCX Angebot hochzutreiben, oder zu verhindern?
Helf mir kurz auf die Sprüne, TMUS gewinnt warum soviele Kunden? Ja ohne Frag Geld ist für Spacex und Musk kein Problem des Betrages, aber die Kunden strömen nicht nur wegen dem Netz zu TMUS, sondern wegen dem geldwerten Vorteil. TMUS-Kunden zahlen wieviel in Amerika, 40-50$ monatlich, dabei sind Netflix und Co. für 28$ enthalten, dass bietet in dem Ausmass auch kein Musk, das wird oft übersehen. Aber TMUS kann nur übernommen werden, wenn Telekom zustimmt oder Behörden so entscheiden. Das Cashmonster TMUS ist nur von wenigen so durchschaut, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber TMUS treibt über ihre Verträge das Geld für Netflix und Co. mit ihren Mobilverträgen direkt ein - deswegen die riesigen Rabatte. TMUS wird mittlerweile auch in USA zur kritischen Infrakstruktur gezählt, deswegen denke ich TMUS wird seinen Weg weitergehen. Börse handelt Zukunft, das ist Höttges Problem, nichts ins schlechter als Ungewissheit - Im Gegenteil, für die Telekom kann zur Zeit nix besseres passieren, als fallende TMUS-Kurs, somit erreichen sie die 80%Schwelle durch das Aktionrückkufprogramm von TMUS nicht erst 2028 sondern vielleicht schon 2027 🤔. Es gilt zu bedenken, TMUS verdient viel Cash, Spacex und Musk verkäuft nur Visionen.
Was für ein Quatschkram. Das jetzige Mobilnetz ist ein weltweiter Standard. Ich kann in jedem Land auf der Welt mit jedem Smartphone mich ins lokale Mobilnetz einloggen und dort telefonieren und surfen. Weder die Smartphonehersteller, die Netzbetreiber, noch die Nutzer haben eine Interesse daran, dass es wieder properitäre Netze gibt. Niemand. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, das europäische Handys in USA nicht funktioniert haben. Da will sicherlich keiner wieder hin. Das größte Problem sind nämlich die Regulierungen von Ländern in den denen keine 100%ige Demokratie herrscht. Länder wie China, Indien, Iran sind daran interessiert, die Zugriffe auf Apps und Internetseiten zu regulieren. Wenn China die Nutzung von Starlink verbietet, wird kaum ein Chinese und kein ausländischer Tourist oder Geschäftsmann diesen Dienst nutzen. Dann brauche ich wieder, wenn ich auf Dienstreise in China bin, zwei Handys.
Man kann ja auch bei uns Starlink schon als Festnetz-Alternative installieren. Ich kennen niemanden, der das privat nutzt. Es ist ja auch nicht günstiger.
Mal davon abgesehen, dass Elon eh nichts zu Ende entwickelt. FSD, Optimus, Tunnel in Las Vegas. Alles ganz nett, aber irgendwann halt in der Entwicklung stehen geblieben. FSD ist doch ein Witz, wenn man die Waymo-Taxis sieht.
Ich denke auch, dass niemand ein Interesse daran hat, das weltweite Handynetz in die Hände eines Narzisten und leicht beleidigten Menschen mit Hang zu rechten Verschwörungstheorien und Anhänger eines faschistischen Wirtschaftsliberalismus legen wird. So dumm kann eigentlich keine Regierung außerhalb der USA sein.
Last but not least, braucht Elon die Mrd. von Starlink um seine Mars-Mission zu finanzieren. Telekom US und AT&T würden mal eben schlappe 250 Mrd. USD mindestens kosten.
Es ist absoluter Bullshit und jeder weiß auch, dass das absoluter Bullshit ist. Es ist das gleiche wie bei adidas, SAP, VW und vielen anderen Aktien, die aufgrund solchen Bullshits abstürzen. Es werden aus Gerüchten und maximal Halbwahrheiten irgendeine nette Geschichte gesponnen, auf die dann irgendwelche Lemminge aufspringen. Da muss man cool bleiben, warten bis sich der Kurs ausgek* hat und dann auf den rebound setzen. Nur so ist offensichtlich heute noch Geld an de Börse zu verdienen. Eine fundamentale Analyse funktioniert aufgrund von an der Börse gehandelten KGVs in der Spanne von 3 bis 300 offensichtlich nicht mehr.
Ab 20 EUR gibt's hier sagenhafte 5% Dividendenrendite.