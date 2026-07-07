Kracher Norwegen gegen England läuft nur im Pay-TV

Helf mir kurz auf die Sprüne, TMUS gewinnt warum soviele Kunden? Ja ohne Frag Geld ist für Spacex und Musk kein Problem des Betrages, aber die Kunden strömen nicht nur wegen dem Netz zu TMUS, sondern wegen dem geldwerten Vorteil. TMUS-Kunden zahlen wieviel in Amerika, 40-50$ monatlich, dabei sind Netflix und Co. für 28$ enthalten, dass bietet in dem Ausmass auch kein Musk, das wird oft übersehen. Aber TMUS kann nur übernommen werden, wenn Telekom zustimmt oder Behörden so entscheiden. Das Cashmonster TMUS ist nur von wenigen so durchschaut, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber TMUS treibt über ihre Verträge das Geld für Netflix und Co. mit ihren Mobilverträgen direkt ein - deswegen die riesigen Rabatte. TMUS wird mittlerweile auch in USA zur kritischen Infrakstruktur gezählt, deswegen denke ich TMUS wird seinen Weg weitergehen. Börse handelt Zukunft, das ist Höttges Problem, nichts ins schlechter als Ungewissheit - Im Gegenteil, für die Telekom kann zur Zeit nix besseres passieren, als fallende TMUS-Kurs, somit erreichen sie die 80%Schwelle durch das Aktionrückkufprogramm von TMUS nicht erst 2028 sondern vielleicht schon 2027 🤔. Es gilt zu bedenken, TMUS verdient viel Cash, Spacex und Musk verkäuft nur Visionen.

Irgendwo statt in vorherigen Beiträgen, Kleinaktionäre verkaufen selten, Buy and Hold, wer zum Börsengang 1996 dabei war, der hat immer noch eine fette Rendite, wer gar 2009 zu tiefstkursen bei 8-9€ eingestiegen ist, einen einen theoretisch negativen Einstandskurs(!) und kämme jetzt auf eine Rendite von 10-12%!

Klar ist es spannend über einen 4. MNO nachzudenken, gerade im Punkt hochprofitabler US-Markt, aber das dies nicht leicht ist, zeigt die Vergangenheit. Bei Musk spielt Geld keine Rolle, die Spitzenposition kann man sich immer erkaufen, aber ob unterm Streich diese Größe mit Gewinn erworben wird, das bleibt die Frage.

Auch die Frage über eine neue Holding zwischen TMUS und Telekom ist leider noch nicht geklärt, wenn für alle klar wäre, eine TMUS macht 6 neue Holdingaktien und eine Telekomaktie wird mit 1 neuen Holdingaktien bewertet, dann würde das Problem nicht mehr zu Buche schlagen. Das ist meine Erwartung an Höttges, und ehrlich, was Bonn und Washington dazu sagen, ist erstmal zweitrangig, denn die Telekom besitzt schon TMUS zu einem bestimmten Teil, am Ende, wenn die 80%-Schwelle fällt, ist eis keine wirkliche Übernahme sondern Integration.

Das Verhältnis muss Höttges klären, möglichst, wenn ihm 80% von TMUS gehören.

Klar die Kursschwäche ist schwer zu erklären, aber momentan scheint fundamental Analyse wenig erfolgreich zu sein, eher das visionieren oder vorgaukeln von Träumerein oder Phantasien.

Eine Divendenrendite von 4-5% und eine Dividende von 1,1€ sollte Kurse von 22- 27,5€ sicherstellen, mal ehrlich, welcher Fond lässt sich das auf Dauer entgehen?