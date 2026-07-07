Jetzt Platz 1 in ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation sichern!
Spitzenplätze im Pfeffer-Ranking, wachsender Druck im PR-Markt und ein klarer Fokus auf nachhaltige Finanzkommunikation: Kirchhoff Consult setzt neue Maßstäbe.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Kirchhoff Consult GmbH belegt als Teil von Team Farner Deutschland Platz 1 in den Kategorien ESG-/Nachhaltigkeitskommunikation sowie Corporate Publishing/Content Marketing im PR-Journal-Pfeffer-Ranking 2026.
- Gemeinsam mit komm.passion und GFD Finanzkommunikation erreichte Kirchhoff weitere Top-3-Platzierungen in Gesundheit/Medizin & Pharma, Banken/Versicherungen & Finanzwirtschaft, Non-Profit/Stiftungen & Verbände sowie in Owned Media.
- Team Farner Deutschland erzielte zudem Top-10-Platzierungen in Change & Transformation, Interner & Mitarbeiterkommunikation, Krisenkommunikation, Earned Media sowie in den Branchen Logistik und Groß-/Einzelhandel & E‑Commerce; im Gesamtranking verteidigte die Allianz Platz 11.
- Der deutsche PR-Markt steht unter Druck: Die Honorarumsätze vergleichbarer Agenturen gingen 2025 um 3,8 % zurück, während Wachstum vor allem in erklärungsintensiven, regulierten und kapitalmarktrelevanten Segmenten zu verzeichnen ist.
- Vincent Furnari (Managing Partner) betont, dass Nachhaltigkeit mehr als Berichtspflicht oder Marketing sei; entscheidend sei, Regulierung zu übersetzen, Investoren und Stakeholder zu verstehen und Kommunikation mit den Geschäftsfragen des Vorstands zu verbinden.
- Kirchhoff Consult ist eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum (über 70 Mitarbeitende, >30 Jahre Erfahrung) und Mitglied im TEAM FARNER.
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