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    KI-Boom wird fortgesetzt

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    SK Hynix investiert 11,9 Billionen Won in ASML-EUV-Anlagen

    Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix treibt seine KI-Expansion weiter voran und gibt dafür Milliarden für modernste EUV-Anlagen von ASML aus.

    KI-Boom wird fortgesetzt - SK Hynix investiert 11,9 Billionen Won in ASML-EUV-Anlagen
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Wie aus einer im Zuge des geplanten Nasdaq-Börsengangs veröffentlichten Unternehmensmitteilung hervorgeht, plant SK Hynix Investitionen von 11,9 Billionen Won (7,78 Milliarden US-Dollar) in die Anschaffung von EUV-Lithografieanlagen des niederländischen Chipausrüsters ASML. Die Auslieferung der hochkomplexen Maschinen soll bis Dezember 2027 erfolgen.

    ASML-Aktie steigt, SK Hynix korrigiert

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    Die ASML-Aktie schloss in Folge der Ankündigung zuletzt 3,15 Prozent im Plus bei 1.825 US-Dollar. Seit Jahresbeginn notiert die Aktie damit über 70 Prozent im Plus.  

    Die Aktie von SK Hynix fällt hingegen im asiatischen Handel am Dienstag 10,58 Prozent. Trotz dieses Rücksetzers steht seit Jahresbeginn weiterhin ein Kursplus von mehr als 260 Prozent zu Buche.

    Auch der südkoreanische Aktienmarkt zählt 2026 zu den weltweit stärksten Börsen. Der KOSPI-Index liegt seit Jahresbeginn über 114 Prozent im Plus und zählt damit zu den größten Gewinnern unter den internationalen Leitindizes.

    Neue Generation der EUV-Maschinen doppelt so teuer

    Bereits im Februar hatte ASML bekannt gegeben, dass die nächste Generation seiner Lithografieanlagen bereit sei, in die Serienproduktion übernommen zu werden. Die neuen Systeme kosten nach Unternehmensangaben rund 400 Millionen US-Dollar pro Maschine und damit etwa doppelt so viel wie die ursprünglichen EUV-Anlagen.

    ASML ist der weltweit einzige Hersteller, der EUV-Lithografieanlagen kommerziell produziert und verkauft. Mit dieser Technologie werden extrem feine Schaltkreise im Nanometerbereich auf Siliziumwafer übertragen – ein unverzichtbarer Schritt bei der Produktion modernster Prozessoren und Speicherchips.

    Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen bereits Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Intel und Samsung Electronics.

     

    SK Hynix Nasdaq-Börsengang

    Parallel zur Investitionsoffensive bereitet SK Hynix seinen Börsengang in den USA vor. Geplant ist die Ausgabe von 177,9 Millionen American Depositary Shares (ADS) an der Nasdaq. Jeder ADS entspricht einem Zehntel einer Stammaktie. Der Handelsstart ist für den 10. Juli vorgesehen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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