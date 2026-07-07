Abwärtstrend erfolgreich geknackt

An der Börse kam die Nachricht sehr gut an. Die TKMS-Aktie sprang um elf Prozent auf 93,30 Euro und konnte ihre Gewinne im nachbörslichen Handel sogar noch etwas ausbauen. Gleichzeitig gelang der Ausbruch über den wichtigen Widerstandsbereich bei 90,00 Euro. Aus technischer Sicht verbessert das die Chancen auf einen Anstieg bis zum bisherigen Jahreshoch bei 103,00 Euro. Erst im Bereich von 107,00 Euro könnten verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen.

Nach Informationen der Zeitung The Globe and Mail hat sich die kanadische Regierung für TKMS als bevorzugten Partner zum Bau von zwölf neuen U-Booten entschieden. Die Bundesregierung möchte die Rüstungszusammenarbeit mit Kanada im Rahmen des NATO-Gipfels weiter ausbauen und hofft auf den Abschluss des Geschäfts. Kanadischen Medien zufolge könnte das Gesamtvolumen einschließlich Wartung und Betrieb über mehrere Jahrzehnte bis zu 100 Milliarden kanadische Dollar betragen.

Sollte die Aktie zwischenzeitlich etwas nachgeben, wären Rücksetzer bis 87,70 oder auch 84,50 Euro aus charttechnischer Sicht noch unproblematisch und würden den positiven Gesamteindruck nicht verändern. Erst ein Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 79,00 Euro würde das Chartbild deutlich eintrüben und könnte eine Ausweitung der Korrektur bis 70,00 Euro nach sich ziehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 93,30 Euro

Kursziele : 103,00 und 107,00 Euro

Renditechance via DN3BST : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TKMS AG & Co. KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3BST Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,33 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 80,584 Euro Basiswert: TKMS AG & Co. KGaA KO-Schwelle: 80,584 Euro akt. Kurs Basiswert: 93,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 107,00 Euro Hebel: 6,95 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU68N9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,38 - 1,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 106,8896 Euro Basiswert: TKMS AG & Co. KGaA KO-Schwelle: 106,8896 Euro akt. Kurs Basiswert: 93,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,65 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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