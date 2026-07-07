Doppelboden abgeschlossen

Kurzfristig sollten Anleger jedoch mit einer Fortsetzung der Konsolidierung rechnen. Rücksetzer bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 131,31 Euro wären aus charttechnischer Sicht nicht ungewöhnlich. Dort könnte sich eine neue Einstiegsgelegenheit auf der Long-Seite ergeben. Wichtig ist allerdings, dass die Aktie spätestens im Bereich von 127,55 Euro wieder nach oben dreht. Andernfalls würde das Risiko steigen, dass der Doppelboden im Bereich von 100,70 Euro erneut getestet wird.

Bereits in der technischen Analyse vom 15. Juni 2026 wurde darauf hingewiesen, dass ein Ausbruch über den Widerstand bei 135,00 Euro weiteres Kurspotenzial eröffnen könnte. Wenig später gelang der Sprung über diese Marke, und bis Ende Juni stieg die Aktie planmäßig bis auf das erste Kursziel von 148,85 Euro. Das übergeordnete Chartbild bleibt weiterhin positiv. Aus dem bestätigten Doppelboden ergibt sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis 165,00 Euro und im besten Fall sogar bis 177,00 Euro.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 131,00 Euro

Kursziele : 148,85 und 165,00 Euro

Renditechance via DN14A8 : 135 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Merck KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN14A8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,68 - 1,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 125,8225 Euro Basiswert: Merck KGaA KO-Schwelle: 125,8225 Euro akt. Kurs Basiswert: 142,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 165,00 Euro Hebel: 8,10 Kurschance: + 135 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7T7Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,82 - 1,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 161,2552 Euro Basiswert: Merck KGaA KO-Schwelle: 161,2552 Euro akt. Kurs Basiswert: 142,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,53 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.