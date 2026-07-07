Silberpreis bricht ein jetzt 60,56 USD

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Kurzfristig dominiert Abwärtsdruck: Verluste >50%, Gefahr, unter 60$ zu fallen; 60$ als wichtige Unterstützung. Technisch diskutiert man Bodenbildung um 60$. Fundamental: Angebot/Nachfrage und Förderkosten; staatliche Rohstoffbeteiligungen werden langfristig gesehen. 14 Tage: volatil mit Abwärtsneigung.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 36,02649USD. Heute steht er bei 60,56USD. Das Investment wäre auf 16.811,1USD gewachsen – eine Steigerung von +68,11 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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