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    Nordex erhält Aufträge über 700 Megawatt aus Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex erhält von UKA Aufträge über 700 MW
    • Lieferung von 100 Turbinen Typ N175 und N163
    • Einschließlich mehrjähriger Service und Wartung
    Nordex erhält Aufträge über 700 Megawatt aus Deutschland
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge vom Wind- und Solarparkentwickler UKA erhalten. Die Ende Juni eingegangenen Bestellungen haben eine Gesamtleistung von 700 Megawatt, wie der Windkraftanlagenbauer aus Hamburg am Dienstag mitteilte. Geliefert werden sollen 100 Turbinen der Typen N175/6.X und N163/6.X mit einer Nennleistung von 7 Megawatt für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern. Hinzu kämen mehrjährige Dienstleistungs- und Wartungsaufträge.

    Die Nordex-Aktie legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht zu. Zuletzt hatten Anleger bei den 2026 stark gelaufenen Papieren immer mal wieder Kasse gemacht. Für das laufende Jahr steht aktuell ein Kursplus von rund 50 Prozent auf dem Zettel./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 43,86 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -2,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,42 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -20,56 %/+38,45 % bedeutet.





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    Nordex erhält Aufträge über 700 Megawatt aus Deutschland Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge vom Wind- und Solarparkentwickler UKA erhalten. Die Ende Juni eingegangenen Bestellungen haben eine Gesamtleistung von 700 Megawatt, wie der Windkraftanlagenbauer aus Hamburg am Dienstag mitteilte. …
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