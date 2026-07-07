TKMS setzen Kursrally nach Kanada-Deal fort - 100 Euro im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TKMS setzen ihre Kursrally am Dienstag vorbörslich in Richtung 100 Euro fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind die Papiere der Marinewerft nach einem Milliarden-Deal mit Kanada mit Abstand aktivster Wert und gewinnen gegenüber dem Xetra-Schluss fast 6 Prozent auf 98,80 Euro. Seit Ende Juni hatten sie zuletzt bereits ein Viertel an Wert gewonnen.

Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Dazu soll TKMS bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Premierminister Mark Carney in Halifax vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in Ankara sagte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Entscheidung: "Dies ist ein großes, strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet." Die kanadische Regierung setze damit vor dem Nato-Treffen ein starkes Zeichen der transatlantischen Zusammenarbeit.