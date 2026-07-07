AKTIE IM FOKUS
TKMS setzen Kursrally nach Kanada-Deal fort - 100 Euro im Blick
- TKMS vorbörslich in Kursrally Richtung 100 Euro
- Milliarden-Deal Kanada bestellt bis zu zwölf U-Boote
- Aktiengewinn fast 6 Prozent auf 98,80 Euro vor Xetra
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von TKMS setzen ihre Kursrally am Dienstag vorbörslich in Richtung 100 Euro fort. Auf der Handelsplattform Tradegate sind die Papiere der Marinewerft nach einem Milliarden-Deal mit Kanada mit Abstand aktivster Wert und gewinnen gegenüber dem Xetra-Schluss fast 6 Prozent auf 98,80 Euro. Seit Ende Juni hatten sie zuletzt bereits ein Viertel an Wert gewonnen.
Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Dazu soll TKMS bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Premierminister Mark Carney in Halifax vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in Ankara sagte. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Entscheidung: "Dies ist ein großes, strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet." Die kanadische Regierung setze damit vor dem Nato-Treffen ein starkes Zeichen der transatlantischen Zusammenarbeit.
Sollten es die TKMS-Aktien über die Charthürde im Bereich 100 Euro schaffen, wäre der Weg frei zum Rekord vom ersten Handelstag im vergangenen Oktober bei 107 Euro./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 98,90 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,59 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,37 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -23,85 %/+10,22 % bedeutet.
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