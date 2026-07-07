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    Hydaway Digitals RealityChek startet Echtzeit-Deepfake-Erkennung für gestreamte Audioinhalte

    Hydaway Digitals RealityChek startet Echtzeit-Deepfake-Erkennung für gestreamte Audioinhalte
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die neue Audio-Streaming-Erkennungsfunktion erkennt synthetische und KI-generierte Audiosignale in Echtzeit – wie Shazam, aber für Fake-Audio

     

    Vancouver, British Columbia, 7. Juli 2026 / IRW-Press / Hydaway Digital Corp. (TSXV: HIDE) (OTCQB: HIDDF) (FWB: C88) („Hydaway“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einführung von Streaming Audio Detection bekannt zu geben, einer bahnbrechenden Echtzeit-Audio-Deepfake-Identifizierungsfunktion, die jetzt innerhalb der RealityChek-Plattform für Unternehmenskunden unter detect.realitychek.com verfügbar ist. Die Funktion ermöglicht die kontinuierliche Echtzeitanalyse von Live-Audio-Streams, um festzustellen, ob Audioinhalte authentisch oder KI-generiert wurden. Diese Funktion funktioniert analog zur Identifizierung von Musik durch Shazam, wird aber zur Erkennung von synthetischem oder Deepfake-Audio verwendet.

     

    Stimmklonung und KI-generierte Audioaufnahmen haben sich zu einem der am schnellsten wachsenden Bedrohungsvektoren im Bereich des digitalen Betrugs entwickelt. Synthetische Stimmen werden mittlerweile bei Telefonbetrug in Echtzeit eingesetzt, bei dem sich die Betrüger als Führungskräfte, Politiker und Familienangehörige ausgeben, in betrügerischen Medieninhalten, die darauf abzielen, Journalisten und die Öffentlichkeit zu täuschen, bei Betrugsfällen in Callcentern sowie bei Angriffen zur Umgehung der Identitätsprüfung, die auf sprachauthentifizierte Finanz- und Behördensysteme abzielen. Bisherige Erkennungsmethoden konzentrierten sich weitgehend auf die nachträgliche Analyse zuvor aufgezeichneter Audiodateien – ein Arbeitsablauf, der für Umgebungen, in denen Vertrauensentscheidungen in Echtzeit getroffen werden müssen, zu langsam und zu reaktiv ist.

     

    RealityCheks Streaming Audio Detection schließt diese Lücke, indem sie kontinuierlich eine forensische Audioanalyse eines Live-Audiostreams durchführt und Erkennungsergebnisse in Echtzeit liefert, sobald das Audiosignal empfangen wird. Das System analysiert Spektralmuster, prosodische Merkmale, Kompressionsartefakte und Signaturen generativer Modelle, die für KI-synthetisierte Sprache charakteristisch sind – so können Unternehmen synthetische Audioinhalte kennzeichnen oder blockieren, bevor sie ihr Ziel erreichen oder ihre Täuschung vollenden.

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