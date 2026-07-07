Kibar Americas holt Derek Keddy zum Präsidenten – Wachstum beginnt
Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze läutet Kibar Americas eine neue Wachstumsphase im nordamerikanischen Aluminiummarkt ein.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Derek Keddy wurde am 7. Juli 2026 zum Präsidenten des Geschäftsbereichs „North America Rolling“ von Kibar Americas ernannt.
- Kibar Americas ist ein führender Anbieter flachgewalzter Aluminiumprodukte in Nordamerika und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des türkischen Unternehmens Assan Alüminyum.
- Keddy soll die nächste Wachstumsphase vorantreiben und die Expansion nach der kürzlichen Übernahme der Aluminiumfolienproduktionsanlage in Fairmont, West Virginia, unterstützen.
- Die Übernahme des Werks in Fairmont erweitert die Produktionspräsenz und Marktposition von Kibar Americas; das Werk bereitet sich auf die Inbetriebnahme vor und soll die Produktion in der zweiten Jahreshälfte hochfahren, um steigende Kundennachfrage zu bedienen.
- Keddy bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Aluminium, Fertigung und Energie mit, zuletzt in Führungsfunktionen bei Novelis, mit Zuständigkeit für Profitabilität, operative Leistung, Integrationen, M&A und große Investitionsprogramme.
- Er ist für einen kooperativen Führungsstil bekannt und hat einen Bachelor of Commerce vom University College Dublin sowie einen Executive MBA von der Goizueta Business School der Emory University.
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.