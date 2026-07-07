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    Kibar Americas holt Derek Keddy zum Präsidenten – Wachstum beginnt

    Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze läutet Kibar Americas eine neue Wachstumsphase im nordamerikanischen Aluminiummarkt ein.

    Kibar Americas holt Derek Keddy zum Präsidenten – Wachstum beginnt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Derek Keddy wurde am 7. Juli 2026 zum Präsidenten des Geschäftsbereichs „North America Rolling“ von Kibar Americas ernannt.
    • Kibar Americas ist ein führender Anbieter flachgewalzter Aluminiumprodukte in Nordamerika und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des türkischen Unternehmens Assan Alüminyum.
    • Keddy soll die nächste Wachstumsphase vorantreiben und die Expansion nach der kürzlichen Übernahme der Aluminiumfolienproduktionsanlage in Fairmont, West Virginia, unterstützen.
    • Die Übernahme des Werks in Fairmont erweitert die Produktionspräsenz und Marktposition von Kibar Americas; das Werk bereitet sich auf die Inbetriebnahme vor und soll die Produktion in der zweiten Jahreshälfte hochfahren, um steigende Kundennachfrage zu bedienen.
    • Keddy bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Aluminium, Fertigung und Energie mit, zuletzt in Führungsfunktionen bei Novelis, mit Zuständigkeit für Profitabilität, operative Leistung, Integrationen, M&A und große Investitionsprogramme.
    • Er ist für einen kooperativen Führungsstil bekannt und hat einen Bachelor of Commerce vom University College Dublin sowie einen Executive MBA von der Goizueta Business School der Emory University.



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    Kibar Americas holt Derek Keddy zum Präsidenten – Wachstum beginnt Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze läutet Kibar Americas eine neue Wachstumsphase im nordamerikanischen Aluminiummarkt ein.
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