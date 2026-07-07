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    Hello, Beijing! Wo Tradition auf Moderne trifft

    PEKING, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Was passiert, wenn Pekings historisches Erbe auf seine zukunftsorientierte Energie trifft? Diese Reise beginnt am Abschnitt Mutianyu der Chinesischen Mauer und bietet einen unerwarteten Blick auf die Stadt: Technologie, dörfliche Ästhetik, verborgene Orte und eine globale Bühne. Entdecken Sie an nur einem Tag ein Peking, das mehr ist als nur Geschichte – eine alte Hauptstadt, die sich der Zukunft zuwendet.

    Video – https://mma.prnewswire.com/media/3004080/7_6.mp4

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-hello-beijing-wo-tradition-auf-moderne-trifft-302819098.html





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    CCTV+ Hello, Beijing! Wo Tradition auf Moderne trifft PEKING, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ - Was passiert, wenn Pekings historisches Erbe auf seine zukunftsorientierte Energie trifft? Diese Reise beginnt am Abschnitt Mutianyu der Chinesischen Mauer und bietet einen unerwarteten Blick auf die Stadt: …
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