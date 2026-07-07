JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 41,01EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37,40

Kursziel alt: 37,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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