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    Wadephul kontert Trumps Kritik an deutschen Verteidigungsausgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul verteidigt deutsche Verteidigungsausgaben
    • Ziel 3,5 Prozent des BIP bis Jahrzehntsende
    • Trump nennt Deutschlands Nato-Beitrag lächerlich
    Wadephul kontert Trumps Kritik an deutschen Verteidigungsausgaben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul verteidigt vor dem Nato-Gipfel in Ankara die deutschen Verteidigungsausgaben gegen Kritik von US-Präsident Donald Trump. "Wir schauen auf die Zahlen und die zeigen nach oben", sagte der CDU-Politiker im "Deutschlandfunk".

    Deutschland werde das Ziel von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung bis Ende des Jahrzehnts erreichen. "Wir übertreffen bei unseren Ausgaben viele unserer Partner", sagte Wadephul. "Es wird auch in Washington gesehen, was Deutschland macht."

    Trump hatte vor dem zweitägigen Nato-Gipfel in Ankara erneut die Höhe der Verteidigungsausgaben großer europäischer Partner wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisiert Trump nannte auch Deutschlands Nato-Beitrag "lächerlich"./als/DP/zb






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