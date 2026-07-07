JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 21 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem nahm Miruna Chirea die Aktien am Montagabend in die "High Conviction Franchise Picks List" auf. Seit Jahresbeginn hinkten die Papiere der spanischen Bank hinterher, doch die Fundamentaldaten mit der höchsten Eigenkapitalrendite (ROTE) in Europa blieben stark. Angesichts der weitgehend eingepreisten Risiken aus dem Türkei-Geschäft hätten die Konsensprognosen im mittleren einstelligen Prozentbereich Luft nach oben - vor allem dank der Aktivitäten in Mexiko./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,87EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Miruna Chirea

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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