BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns sollten schwächere organische Umsatztrends, aber dank der Dollarstärke einen Gewinnanstieg (EPS) belegen, schrieb Trevor Stirling am Montag in seinem Ausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 68,80EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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