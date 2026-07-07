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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman startet SpaceX mit 'Buy' - Ziel 205 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs bewertet SpaceX mit Kursziel 205 USD Buy
    • Sheridan sieht Chancen knapp doppelt groß wie Risiken
    • Weltraum, Kommunikation und KI mit Billionenchance
    ANALYSE-FLASH - Goldman startet SpaceX mit 'Buy' - Ziel 205 Dollar
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 205 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die Risiken, wie er am Dienstag schrieb. Jeder einzelne vom Konzern adressierte Markt - Weltraum, Kommunikation und KI - habe die Aussicht, auf Sicht von fünf Jahren und mehr mehrere Billionen US-Dollar groß zu werden./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der SpaceX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 205 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,00$, was eine Steigerung von +27,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Nasdaq‑100‑Aufnahme von SpaceX und die daraus folgenden passiven Zuflüsse (u.a. QQQ), die bei einem sehr kleinen Free‑Float (~4%) starken Aufwärtsdruck erzeugen könnten. Diskutiert werden Schätzungen zu Zuflüssen (~4,3 Mrd. USD), mögliche Kurssprünge (Analystenprognosen bis ≈+19%), vermindertes Short‑Risiko durch Zwangskäufe sowie die hohe Bewertung und langfristige Investmentperspektive.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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