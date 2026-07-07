ANALYSE-FLASH
Goldman startet SpaceX mit 'Buy' - Ziel 205 Dollar
- Goldman Sachs bewertet SpaceX mit Kursziel 205 USD Buy
- Sheridan sieht Chancen knapp doppelt groß wie Risiken
- Weltraum, Kommunikation und KI mit Billionenchance
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 205 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die Risiken, wie er am Dienstag schrieb. Jeder einzelne vom Konzern adressierte Markt - Weltraum, Kommunikation und KI - habe die Aussicht, auf Sicht von fünf Jahren und mehr mehrere Billionen US-Dollar groß zu werden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der SpaceX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 205 US-Dollar
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