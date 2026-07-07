🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    DER GLOBAL MITOCHONDRIAL HEALTH SUMMIT 2026 STELLT DIE GESUNDHEIT DER MITOCHONDRIEN ALS GRUNDLAGE FÜR EINE LANGE GESUNDHEITLICHE LEBENSDAUER IN DEN VORDERGRUND

    Veranstaltungen in Sydney und Kuala Lumpur bringen weltweit führende Experten zusammen, da die mitochondriale Gesundheit zunehmend als entscheidender Faktor für gesundes Altern und eine lange Gesundheitsspanne anerkannt wird

    Forscher und Ärzte stufen Ubiquinol als einen grundlegenden Nährstoff in der Kategorie der Mitoceuticals ein, der die Mitochondrienfunktion während des gesamten Lebens unterstützt – von der Zeit vor der Empfängnis bis hin zu einem gesunden Altern

    SYDNEY, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der erste weltweite „Mitochondrial Health Summit" hat einen Meilenstein im Gesundheitswesen gesetzt und die mitochondriale Gesundheit an die Spitze dieser wachsenden Bewegung gerückt: Förderung einer längeren gesunden Lebensspanne durch wissenschaftliche Forschung, beginnend auf zellulärer Ebene.

    Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026, Sydney, Australia & Kuala Lumpur, Malaysia (Photo Credits: Nicole Anderson)

    Der Gipfel fand am 26. Juni in Sydney statt, begleitet von einer parallelen Satellitenveranstaltung in Kuala Lumpur, und zog mehr als 250 Teilnehmer aus den Bereichen Komplementärmedizin, Ernährung, Pharmazie, Bildung und Forschung an, was das wachsende Interesse an der Rolle der Mitochondrienfunktion für die lebenslange Gesundheit widerspiegelt.

    Der Gipfel findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Gesundheitswesen statt. Da die Menschen weltweit nach Strategien für ein gesundes Altern suchen, verlagert sich die Diskussion zunehmend auf die biologischen Mechanismen, die der Gesundheit zugrunde liegen. Im Mittelpunkt stehen die Mitochondrien – die „Kraftwerke der Zellen" des Körpers, die die Energie erzeugen, die für die effektive Funktion von Organen, Geweben und biologischen Systemen erforderlich ist.

    Die Gesundheit der Mitochondrien wird durch Ubiquinol gefördert, ein natürlich vorkommendes, fettlösliches Antioxidans, das dazu beiträgt, Zellschäden zu reduzieren, und das Wohlbefinden in allen Lebensphasen – von der Zeit vor der Empfängnis bis ins hohe Alter – unterstützt, einschließlich der Herz-Kreislauf-Gesundheit, der kognitiven Fähigkeiten, der Frauengesundheit, des Energieniveaus und der allgemeinen Gesundheit. Allerdings sinken die Ubiquinol-Spiegel ab dem 20. Lebensjahr auf natürliche Weise.

    In den Vorträgen zu den Themen Kardiologie, Reproduktionsmedizin, Frauengesundheit, Komplementärmedizin, Pharmazie und Ernährung kristallisierte sich ein gemeinsames Thema heraus: Die Zukunft des Gesundheitswesens wird von unserem Verständnis der subzellulären Gesundheit geprägt sein.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    DER GLOBAL MITOCHONDRIAL HEALTH SUMMIT 2026 STELLT DIE GESUNDHEIT DER MITOCHONDRIEN ALS GRUNDLAGE FÜR EINE LANGE GESUNDHEITLICHE LEBENSDAUER IN DEN VORDERGRUND Veranstaltungen in Sydney und Kuala Lumpur bringen weltweit führende Experten zusammen, da die mitochondriale Gesundheit zunehmend als entscheidender Faktor für gesundes Altern und eine lange Gesundheitsspanne anerkannt wirdForscher und Ärzte stufen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     