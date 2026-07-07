DER GLOBAL MITOCHONDRIAL HEALTH SUMMIT 2026 STELLT DIE GESUNDHEIT DER MITOCHONDRIEN ALS GRUNDLAGE FÜR EINE LANGE GESUNDHEITLICHE LEBENSDAUER IN DEN VORDERGRUND

Forscher und Ärzte stufen Ubiquinol als einen grundlegenden Nährstoff in der Kategorie der Mitoceuticals ein, der die Mitochondrienfunktion während des gesamten Lebens unterstützt – von der Zeit vor der Empfängnis bis hin zu einem gesunden Altern

Veranstaltungen in Sydney und Kuala Lumpur bringen weltweit führende Experten zusammen, da die mitochondriale Gesundheit zunehmend als entscheidender Faktor für gesundes Altern und eine lange Gesundheitsspanne anerkannt wird

SYDNEY, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der erste weltweite „Mitochondrial Health Summit" hat einen Meilenstein im Gesundheitswesen gesetzt und die mitochondriale Gesundheit an die Spitze dieser wachsenden Bewegung gerückt: Förderung einer längeren gesunden Lebensspanne durch wissenschaftliche Forschung, beginnend auf zellulärer Ebene.

Der Gipfel fand am 26. Juni in Sydney statt, begleitet von einer parallelen Satellitenveranstaltung in Kuala Lumpur, und zog mehr als 250 Teilnehmer aus den Bereichen Komplementärmedizin, Ernährung, Pharmazie, Bildung und Forschung an, was das wachsende Interesse an der Rolle der Mitochondrienfunktion für die lebenslange Gesundheit widerspiegelt.

Der Gipfel findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Gesundheitswesen statt. Da die Menschen weltweit nach Strategien für ein gesundes Altern suchen, verlagert sich die Diskussion zunehmend auf die biologischen Mechanismen, die der Gesundheit zugrunde liegen. Im Mittelpunkt stehen die Mitochondrien – die „Kraftwerke der Zellen" des Körpers, die die Energie erzeugen, die für die effektive Funktion von Organen, Geweben und biologischen Systemen erforderlich ist.

Die Gesundheit der Mitochondrien wird durch Ubiquinol gefördert, ein natürlich vorkommendes, fettlösliches Antioxidans, das dazu beiträgt, Zellschäden zu reduzieren, und das Wohlbefinden in allen Lebensphasen – von der Zeit vor der Empfängnis bis ins hohe Alter – unterstützt, einschließlich der Herz-Kreislauf-Gesundheit, der kognitiven Fähigkeiten, der Frauengesundheit, des Energieniveaus und der allgemeinen Gesundheit. Allerdings sinken die Ubiquinol-Spiegel ab dem 20. Lebensjahr auf natürliche Weise.

In den Vorträgen zu den Themen Kardiologie, Reproduktionsmedizin, Frauengesundheit, Komplementärmedizin, Pharmazie und Ernährung kristallisierte sich ein gemeinsames Thema heraus: Die Zukunft des Gesundheitswesens wird von unserem Verständnis der subzellulären Gesundheit geprägt sein.