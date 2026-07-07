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    Kippt die KI-Rallye?

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    Rekordgewinn! Warum die Samsung-Aktie trotzdem zweistellig abstürzt

    Samsung meldet einen Rekordgewinn, doch die Aktie bricht ein. Anleger stellen jetzt die gefährlichste Frage der KI-Rallye: Ist der Boom schon zu teuer?

    Kippt die KI-Rallye? - Rekordgewinn! Warum die Samsung-Aktie trotzdem zweistellig abstürzt
    Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

    In seinem aktuellen Geschäftsbericht für das zweite Jahresquartal gibt Samsung einen operativen Gewinn von 89,4 Billionen Won (umgerechnet rund 51 Milliarden Euro) für das Quartal an. Diese Zahl müsste eigentlich jede Rallye weiter befeuern. Denn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Gewinn um das 19-Fache und lag rund sechs Prozent über den Erwartungen.

    An der Börse zählte das jedoch kaum. Die Samsung-Aktie rutschte in Seoul zeitweise um mehr als zehn Prozent ab. Der Ausverkauf zog den Kospi so stark nach unten, dass kurzzeitig ein automatischer Handelsstopp (Circuit Breaker) ausgelöst wurde. Die Botschaft des Marktes ist brutal: Selbst Rekordzahlen reichen nicht mehr aus, wenn Anleger beim heißesten KI-Trade noch mehr eingepreist haben.

    Samsung steht im Zentrum des globalen KI-Booms. Speicherchips sind knapp. Datenzentren verschlingen Rechenleistung. Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron können deshalb ihre Preise kräftig anheben. Die DRAM-Preise stiegen im zweiten Quartal um mehr als 40 Prozent und die NAND-Preise sogar um mehr als 50 Prozent. Genau deshalb hatten Investoren auf extrem hohe Margen gesetzt.

    Der Haken: Die Erwartungen waren offenbar noch größer als der Rekordgewinn. Adam Crisafulli von Vital Knowledge sagte gegenüber Bloomberg, die Zahlen seien absolut betrachtet außergewöhnlich, aber nicht viel besser als das, was der Markt bei einer Aktie im Zentrum des KI-Hypes erwartet habe.

    Auch im Vergleich zu SK Hynix steht Samsung unter Druck. Der Rivale ist stärker auf Hochleistungsspeicher für KI ausgerichtet. Samsung hingegen ist weiterhin in den Bereichen Smartphones, Displays und Auftragsfertigung tätig. Die Aktie liegt zwar 2026 rund 150 Prozent im Plus. SK Hynix kommt aber auf etwa 250 Prozent.

    Für Anleger wird Samsung somit zum Warnsignal der KI-Rallye. Die Chipnachfrage bleibt stark, die Preise steigen und die Gewinne explodieren. Wenn eine Aktie jedoch nach Rekordzahlen fällt, zeigt das vor allem eines: Der Markt hat den Traum vom KI-Boom womöglich schon sehr teuer bezahlt.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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