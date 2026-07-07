DAX konsolidiert auf hohem Niveau – Gute Samsung-Zahlen locken nur Verkäufer an

Die Anleger halten immer noch nach der Antwort auf die Frage Ausschau, wie weit der Halbleiterzyklus vorangeschritten ist. Insgesamt aber herrscht die Angst vor, dass es jederzeit zu massiveren Kurskorrekturen im Sektor kommen könnte. Die Stimmung hat sich heute weiter auf alle asiatischen Börsen übertragen und strahlt nun auch auf den Handelsstart in Europa ab.

Die guten Quartalszahlen des koreanischen Elektronikkonzerns Samsung wurden für breite Verkäufe in der Aktie genutzt. Der Gewinn konnte im abgelaufenen Berichtszeitraum verneunzehnfacht werden – eine Größenordnung, von der vor zwei, drei Jahren niemand geträumt hätte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zahlen zur Gesamtproduktion in Deutschland können diesen Verkaufsdruck nur wenig abfedern. Besonders betroffen sind erneut die direkten Halbleiterwerte wie Infineon und Dienstleister im weitesten Sinne wie Siemens Energy und Hochtief. Das sich etwas grauer einfärbende Sentiment im Technologiesektor wird derzeit als willkommene Begründung für ausgedehntere Gewinnmitnahmen über alle Branchen hinweg genutzt.

Es spricht derzeit vieles dafür, dass sich die Investoren in den kommenden Wochen eher zurücklehnen und das Sommerloch auskosten werden. Gute Nachrichten ziehen eher Positionsreduktionen nach sich und locken keine neuen Käufer in den Markt.

Heute stehen auf der Agenda noch das US-Handelsbilanzsaldo und einige Notenbankerreden. Diese dürften in Anbetracht der sich veränderten Inflationsdynamik mit großem Interesse verfolgt werden. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 600 und 25 850 Punkten bewegen.

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CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

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