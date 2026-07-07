Euro kaum verändert - Warten auf Impulse könnte dauern

NEW YORK(dpa-AFX) - Am Devisenmarkt fehlen weiterhin entscheidende Impulse für größere Bewegungen des Euro . Mit einem Kursminus von 0,1 Prozent auf 1,1428 US-Dollar blieb die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagmorgen innerhalb ihrer jüngsten Handelsspanne. Auch ein überraschend starker Anstieg der deutschen Industrieproduktion im Mai lieferte keinen Antrieb.

Seit Mitte Juni bewege sich der Euro "zwischen 1,135 und 1,145 Dollar und man bekommt langsam das Gefühl, dass dies noch ein wenig so weitergehen könnte", schrieb Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank in seinem Morgenkommentar. "Denn zumindest für den Moment scheinen keine großen Treiber in Aussicht. Zumindest für den Sommer."