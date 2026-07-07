🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    NAGA: Dynamik soll im zweiten Halbjahr deutlich anziehen

    Nach einer deutlichen Verbesserung der Kostenstruktur arbeitet NAGA nach Darstellung von SMC-Research inzwischen mit zahlreichen, oftmals KI-gestützten Initiativen an einer kräftigen Beschleunigung der Wachstumsdynamik, die sich im zweiten Halbjahr zeigen soll. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Aktie weiterhin als spekulativen Kauf.

    Wie schon vorab gemeldet und nun mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigt, sei das Jahr 2025 bei NAGA durchwachsen ausgefallen. Insbesondere sei bei einem in etwa stagnierenden Umsatz das EBITDA deutlich zurückgegangen, wofür nicht zuletzt höhere Marketingaufwendungen verantwortlich gewesen seien. Im Jahresverlauf seien aber schon deutliche Fortschritte bei der Kostenstruktur erzielt worden, was im ersten Quartal 2026 trotz (wechselkursbedingt) noch rückläufiger Erlöse eine EBITDA-Verbesserung um 130 Prozent auf 2,3 Mio. Euro ermöglicht habe. Damit sei erstmals in den ersten drei Monaten eines Jahres ein positives Nettoergebnis (0,5 Mio. Euro) erzielt worden.

    Jetzt liege der Fokus auf einer Erhöhung der Wachstumsdynamik. Impulse dafür sollen insbesondere diverse Produktinnovationen, eine fortgesetzte geografische Expansion und der Ausbau des Partnernetzwerks liefern. Aufgrund von gleichzeitigen Konsolidierungsmaßnahmen werde sich dies noch nicht in den Q2-Zahlen niederschlagen, dafür aber sollen die Effekte im zweiten Halbjahr immer sichtbarer werden.

    Die Analysten trauen dem Unternehmen daher weiterhin eine dynamische Entwicklung im zweiten Halbjahr und in den kommenden Finanzperioden zu. Auf dieser Basis habe sich der faire Wert bei unveränderten Schätzungen und dem Roll-over auf das neue Basisjahr 2026 auf rund 10,00 Euro je Aktie erhöht. Dieser liege weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs. Ihr Urteil laute unverändert „Speculative Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.07.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.07.2026 um 18:40 Uhr fertiggestellt und am 07.07.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-07-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,42 % und einem Kurs von 3,50EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 10,00 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NAGA: Dynamik soll im zweiten Halbjahr deutlich anziehen Nach einer deutlichen Verbesserung der Kostenstruktur arbeitet NAGA nach Darstellung von SMC-Research inzwischen mit zahlreichen, oftmals KI-gestützten Initiativen an einer kräftigen Beschleunigung der Wachstumsdynamik, die sich im zweiten Halbjahr …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     