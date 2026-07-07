BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Analystin Susannah Ludwig am Montag nach einem Gespräch mit dem Medizintechnikkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen am 3. August./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,64EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.





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