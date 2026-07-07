BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Vorab-Aussagen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalsplanung des Autozulieferers liege im Rahmen der Erwartungen, und auch die Jahresziele erschienen erreichbar, schrieb Harry Martin in seinem Ausblick vom Montagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 38,20EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



