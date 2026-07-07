UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Buy" belassen. Da das Marktumfeld für den Börsenbetreiber im zweiten Quartal den Erwartungen weitgehend entsprochen haben dürfte, blieben seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 größtenteils unverändert, schrieb Michael Werner am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aufgrund der jüngsten Kursschwäche rücke die Aktie nun zu seinen Favoriten auf./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 103,6EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 117,00 £ , was eine Steigerung von +32,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer