UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Buy" belassen. Da das Marktumfeld für den Börsenbetreiber im zweiten Quartal den Erwartungen weitgehend entsprochen haben dürfte, blieben seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 größtenteils unverändert, schrieb Michael Werner am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Aufgrund der jüngsten Kursschwäche rücke die Aktie nun zu seinen Favoriten auf./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 103,6EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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