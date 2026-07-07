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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chipwerte korrigieren weiter - Samsung fällt trotz Rekordgewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwäche der KI-Werte belastet Halbleiteraktien
    • Erwartungen verschieben sich hin zu Hyperscalern
    • Samsung, Infineon, ASML und Aixtron unter Druck
    AKTIEN IM FOKUS - Chipwerte korrigieren weiter - Samsung fällt trotz Rekordgewinn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für Europas Halbleiterwerte zeichnet sich am Dienstag wieder ein schwieriger Tag ab. Eine deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht ihnen das Leben schwer. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, ging zwischenzeitlich mit minus 8 Prozent wieder in eine Handelsunterbrechung. Die Aktien von Samsung brachen nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum zweiten Quartal sogar um zehn Prozent ein. Zuletzt dämmten beide allerdings ihre Verluste etwas ein.

    Die Samsung-Resultate seien auf den ersten Blick zwar hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber "priced for perfection" - also mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten. Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt, denn die erhoffte "positive Überraschung on top" sei ausgeblieben.

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    Insgesamt verändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die aktuelle starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

    Auch die Experten von Morgan Stanley konstatierte eine Veränderung in der KI-Landschaft, führte Innes weiter aus. Nicht mehr die Chip-Werte als Ausrüster der KI-Welle seien gefragt, sondern eher die sogenannten Hyperscaler - also die Betreiber riesiger Cloud-Rechenzentren.

    Infineon schafften es am Morgen vorbörslich nur mit Mühe, ihr Xetra-Tief von Juni zu halten. Auf der Handelsplattform Tradegate dämmten sie ihren Kursverlust aber zuletzt auf etwa 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss ein. Die ebenfalls rege gehandelten Papiere von ASML verloren noch 3,5 Prozent gegenüber dem Euronext-Schluss. Die Niederländer sind als Spezialist für Lithografiesysteme Zulieferer der Chip-Branche. Unter Druck gerieten auch die Aktien von Anlagenbauern wie Aixtron und Suss Microtec, die 2026 bisher bärenstark gelaufen sind.

    Im Fokus stehen auch weiterhin branchenfremde Werte, die beispielsweise vom Energiebedarf der Rechenzentren oder ihrem Bau profitieren. Zu nennen sind hier unter anderen Siemens Energy und Hochtief ./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 488,8 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,74 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +21,42 %/+30,52 % bedeutet.





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