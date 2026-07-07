ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform'
- RBC hebt Tesla Kursziel auf 500 US-Dollar
- Robotaxi als vielversprechendste Chance für Tesla
- Marktvolumen 4,2 Billionen bietet große Chancen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 475 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Kursniveau und eine Prämie von 15 Prozent auf den inneren Wert der Aktie aufgrund eines möglichen Übernahme-Szenarios durch SpaceX, basierend auf unbestätigten Medienberichten, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Der Bereich Robotaxi stelle derzeit die vielversprechendste Chance für den E-Autohersteller dar. Angesichts eines Marktvolumens von 4,2 Billionen US-Dollar könne Tesla selbst mit einem geringen Marktanteil enorm profitieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 362,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 459,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 364,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +0,68 %/+38,29 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 500 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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